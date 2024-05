Vite al limite, è accaduto all’improvviso: fan in lacrime per lui

Vite al limite, è accaduto all’improvviso: fan in lacrime per il paziente alla fine del programma. Una storia incredibile che non sarà dimenticata facilmente. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Ci sono tanti programmi televisivi che entrano nel cuore degli spettatori per i temi di estrema attualità trattati o per altri aspetti, come quelli dei protagonisti o dei conduttori, che con le loro storie personali, o semplicemente con la loro simpatia, attirano le attenzioni generali del pubblico portando a casa degli ascolti importanti. Tra questi c’è sicuramente Vite al limite, che da anni va in onda su Real Time e che racconta le storie di alcuni pazienti che vivono esperienze terribili.

E tutte legate al loro peso, che li porta in condizioni spesso proprio al limite della normalità. In primo piano in questo programma che racconta storie vere c’è il dottor Nowzaradan, che insieme al suo staff presso la clinica di Houston in Texas prova a dare una speranza a queste persone, attraverso un percorso molto drastico che li porta a tentare di perdere peso rapidamente per arrivare ad un intervento chirurgico che spesso porta ad una svolta importante.

Perché Vite al limite è così amato dal pubblico

Vite al limite riesce sempre a catturare le attenzioni del pubblico soprattutto perché racconta delle storie vere di persone che arrivano a pesare anche più di 350 chili, vivendo condizioni spesso particolari che impediscono anche i movimenti più naturali come alzarsi dal letto ed andare in bagno. Il dottor Nowzaradan riesce ad entrare nella maggior parte dei casi nelle teste di questi soggetti e ad aiutarli portandoli ad un felice epilogo della loro esistenza.

Ma ci sono anche dei casi gravi dove nemmeno grazie all’intervento del medico si riesce a trovare un rimedio. Una delle storie che ha colpito maggiormente gli spettatori è arrivata con quella di Paul Macneill, un paziente del dottor Nowzaradan che pesava ben 320 chili e che col finire del programma si è reso protagonista di un gesto inaspettato che ha colpito tanto il pubblico. Tutto per il paziente è arrivato a seguito del divorzio dei genitori, un evento che ha condizionato per sempre la sua vita.

C’è da dire che Paul pesava già da bambino 200 chili, ma col trascorrere degli anni la sua condizione è peggiorata, tanto da arrivare a pesare oltre 300 chili. Questo il motivo che l’ha spinto ad entrare nel programma e a tentare di arrivare all’operazione, che è andata a buon fine con la perdita di peso che per lui ha rappresentato una vera rinascita. Una vita al limite che ha avuto una svolta, con un annuncio da parte del paziente che ha commosso tutti (qui abbiamo descritto il segreto della dieta del dottor Nowzaradan).

La notizia che ha fatto piangere tutti

Infatti sul finire del programma Paul ha preso una decisione che ha commosso tutti, andando a comunicarla anche attraverso il suo profili Facebook. Potendo finalmente alzarsi dal letto e vivere una vita normale ha chiesto a Jenn Trivette di sposarlo dopo che i due si sono conosciuti dopo il suo intervento. E’ accaduto nel 2022, e la notizia ha davvero fatto scorrere le lacrime non solo agli spettatori ma a tutti i protagonisti del programma.