Amanda Sandrelli. Ti sei mai chiesto perché non porta il cognome del padre? Tutta la verità

Tutti sanno che Amanda Sandrelli è la figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli. Non tutti sanno, però, come mai l’attrice non porti il cognome del padre.

Il motivo è piuttosto curioso. Scopriamo qual è.

Amanda Sandrelli, carriera e vita privata

Amanda Sandrelli è la figlia di Gino Paoli e di Stefania Sandrelli. Classe 1966, è nata a Losanna, in Svizzera. La sua carriera nel mondo del cinema è iniziata quando – a 20 anni, nel 1984 – fu scelta per recitare accanto a Massimo Troisi e Roberto Benigni in Non ci resta che piangere. Quel film è stato l’inizio della sua carriera artistica, dalla tv al teatro. Nel 2004 ha diretto il cortometraggio Un amore possibile e nel 2007 è sua la firma del documentario Piedi x Terra, prodotto da Leone Crescenzi, in cui racconta la sua esperienza di madre adottiva di Mobwuto, un bimbo del Malawi adottato da Amanda Sandrelli. Tra i film a cui ha preso parte, ricordiamo: Amori in corso, Una vita scellerata, Nirvana e Strana la vita.

Nel 1994 si è sposata con l’attore di origine peruviana Blas Roca-Rey da cui ha avuto due figli, Rocco e Francisco (2004). Dopo 20 anni di matrimonio, nel settembre del 2013 la coppia ha annunciato la separazione.

Nel 2009 ha dovuto affrontare un periodo particolarmente difficile, perché le è stato diagnosticato un cancro al seno, malattia dalla quale è fortunatamente guarita senza ulteriori strascichi né operazioni. Inizialmente non aveva detto nulla alla madre, come lei stessa ha raccontato.

Perché Amanda Sandrelli non porta il cognome del padre

Come già accennato, Amanda Sandrelli è nata dall’amore tra il cantautore Gino Paoli e l’attrice Stefania Sandrelli. Qualcuno si è chiesto come mai l’attrice non porti il cognome del padre. Curiosità che la stessa Sandrelli ha recentemente soddisfatto durante un’intervista.

Il motivo del cognome materno non è da ricercarsi – come ipotizzato da molti – nel mancato riconoscimento da parte di Gino Paoli, ma ha un retroscena molto più semplice e alquanto bizzarro. Come sua madre ha raccontato, fu lei a decidere di dare il suo cognome alla figlia, perché Gino Paoli aveva scelto il nome Amanda. In un’intervista al settimanale Vanity Fair, l’attrice ha infatti ricordato quanto successe alla nascita della figlia. Il cantautore avrebbe voluto darle il suo cognome e chiamarla Amanda Paoli. Quel nome però non piaceva a Stefania Sandrelli, per via di un’antipatia ai tempi della scuola. Così la coppia raggiunse un compromesso. Gino Paoli avrebbe scelto il nome, ma Stefania Sandrelli avrebbe dato ad Amanda il suo cognome. Detto, fatto.

Una decisione che – almeno inizialmente – il cantautore non prese di buon grado, perché avrebbe voluto dare ad Amanda anche il suo cognome.