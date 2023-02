By

In attesa della seconda serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, questa mattina, come di consueto, si è tenuta la conferenza stampa presieduta dal direttore artistico Amadeus, il quale ha fatto il punto della situazione del debutto di ieri.

Durante l’incontro con i giornalisti, si è anche parlato dell’ira funesta di Blanco, durante la l’esibizione del suo nuovo singolo “l’isola delle rose”: Amadeus ha raccontato di essere stato contattato telefonicamente dal vincitore dello scorso anno chiedendo di non essere capito ma perdonato.

Le dichiarazioni di Amadeus riguardo il caso Blanco

È tempo di primi bilanci per Amadeus, il quale, questa mattina, ha fatto il punto della situazione sulla prima serata del festival di Sanremo, registrando ascolti da capogiro, circa il 65% di share, un risultato che non si verificava dal 1995.

Forse l’unica nota stonata è stato il caso Blanco, vincitore dell’anno scorso, che per causa di un problema tecnico durante la sua esibizione ha deciso di prendere a calci la coreografia floreale, distruggendola.

“Ha solo 20 anni, ha scatenato la rabbia sui fiori, non per mancare di rispetto a Sanremo”.

Queste sono state le parole del direttore artistico in risposta a una domanda di un giornalista riguardo l’esibizione di Blanco sul palco dell’Ariston.

Il racconto del direttore artistico di Sanremo

A poche ore della seconda serata della kermesse sonora, Amadeus ha raccontato in conferenza stampa i retroscena durante l’esibizione di Blanco con il singolo “l’isola delle rose”.

“Era previsto che lui facesse qualcosa, anche un calcio, mi era stato detto che poteva coricarsi, fare qualcosa di particolare”.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal conduttore televisivo questa mattina ai giornalisti, spiegando che in prima battuta non si è reso conto se si trattasse di una gag oppure un vero scatto d’ira. Anche perché nel videoclip della canzone si comporta proprio come milioni di spettatori hanno assistito, distruggendo tantissime rose collocate sul pavimento.

Amadeus ha anche raccontato di essersi sentito telefonicamente con il giovane cantante, il quale si è mostrato dispiaciuto per quanto accaduto, chiedendo scusa sia al direttore artistico che al Festival della canzone italiana; un gesto, ha giustificato il conduttore, che a causa della sua giovane età, può capitare e che tale motivo vuole accettare le sue scuse con serenità.

Il conduttore, ai giornalisti, ha spiegato, che quando ieri sera è successo lo spiacevole evento, lui si trovava nel suo camerino, non accorgendosi dei problemi tecnici e per tale motivo non è potuto intervenire immediatamente.