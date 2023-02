Amadeus annuncia le esibizioni della prima e della seconda serata

Il Festival di Sanremo è in dirittura d’arrivo. Il 6 febbraio e il 7 febbraio ci saranno le prime due serate che si concentreranno totalmente sui Big.

I primi 14 artisti si esibiranno martedì, mentre i restanti artisti in gara saliranno sul palco dell’Ariston, mercoledì. Ecco in che ordine si esibiranno gli artisti.

L’annuncio di Amadeus sulle prime esibizioni

Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare degli artisti che si esibiranno nel corso della 73esima edizione del Festival di Sanremo.

I primi dettagli sulle serate tanto attese sono emersi nel corso della conferenza stampa rilasciata recentemente.

Cosa ci dovremmo aspettare dalle serate messe in scena sull’Ariston?

Ogni giorno verrà annunciata la scaletta riguardante quella precisa in serata, ma intanto abbiamo alcuni dettagli su ciò che accadrà nel corso delle prime due serate.

Nell’attesa del tanto atteso festival della musica italiana, la vicedirettrice Prime Time di Rai 1 Federica Lentini ha dato delle anticipazioni annunciando le scalette riguardanti gli artisti che si esibiranno nel corso delle prime due serate, in ordine di apparizione.

La serata di apertura del Festival di Sanremo andrà in onda il 7 febbraio.

L’ordine degli artisti che si esibiranno nelle prime due serate

Il Festival di Sanremo ha suscitato molto interesse già durante i mesi di organizzazione.

A partire dagli artisti che sono stati chiamati a partecipare al festival a quelli che non hanno avuto la possibilità di salire sul palco più celebre d’Italia.

Insomma, se ne parlerà ancora molto anche dopo la proclamazione del vincitore.

A poche ore dall’inizio, ci si chiede: quale sarà l’ordine che si seguirà per le esibizioni?

Nel corso della prima puntata si esibiranno 14 dei Big in gara. Sarà dunque la serata dedicata ai brani ancora inediti, in cui Amadeus avrà il piacere di presentare al pubblico i seguenti artisti:

Anna Oxa con il brano Sali (Canto dall’anima)

con il brano Sali (Canto dall’anima) Gianmaria con il brano Mostro

con il brano Mostro Mr.Rain con il brano Supereroi

con il brano Supereroi Marco Mengoni con il brano Due Vite

con il brano Due Vite Ariete con il brano Mare di guai

con il brano Mare di guai Ultimo con il brano Alba

con il brano Alba Coma Cose con il brano L’addio

con il brano L’addio Elodie con il brano Due

con il brano Due Leo Gassman con il brano Terzo Cuore

con il brano Terzo Cuore Cugini di Campagna con il brano Lettera 22

con il brano Lettera 22 Gianluca Grignani con il brano Quando ti manca il fiato

con il brano Quando ti manca il fiato Olly con il brano Polvere

con il brano Polvere Colla Zio con il brano Non mi va

con il brano Non mi va Mara Sattei con il brano Duemilaminuti

Il resto degli artisti con i rispettivi brani in gara, si esibiranno sul palco dell’Ariston l’8 febbraio.

Questi seguiranno il seguente ordine di uscita:

Will con il brano Stupido

con il brano Stupido Modà con il brano Lasciami

con il brano Lasciami SetHu con il brano Cause perse

con il brano Cause perse Articolo 31 con il brano Un bel viaggio

con il brano Un bel viaggio Lazza con il brano Cenere

con il brano Cenere Giorgia con il brano Parole dette male

con il brano Parole dette male Colapesce e Dimartino con il brano Splash

con il brano Splash Shari con il brano Egoista

con il brano Egoista Madame con il brano Il Bene nel Male

con il brano Il Bene nel Male Levante con il brano Vivo

con il brano Vivo Tananai con il brano Tango

con il brano Tango Rosa Chemical con il brano Made in Italy

con il brano Made in Italy LDA con il brano Se poi domani

con il brano Se poi domani Paola e Chiara con il brano Furore.

C’è grande attesa per la 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Ancora una volta al timone della kermesse della musica italiana ci sarà Amadeus, il quale sarà accompagnato da diversi personaggi in tutte le serate.

Tra i coconduttori sarà presente Chiara Ferragni, moglie del rapper Fedez. Grande attesa anche per Gianni Morandi che allieterà pubblico, non per le sue doti canore, ma per le sue grandi doti di conduttore.