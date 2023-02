Mondiali sci alpino, Brignone fa la storia. Suo il primo oro mondiale azzurro nella combinata

By

Alla prima giornata dei Mondiali di sci alpino l’Italia apre con il botto. Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nella combinata.

L’azzurra continua a scrivere il suo nome nei libri di storia degli sport invernali.

Oro Brignone

Federica Brignone scrive un’altra pagina di storia dello sci azzurro diventando la prima italiana a vincere l’oro iridato nella specialità alpina della combinata. Per lei si tratta anche della prima volta sul gradino più alto di un podio mondiale. In precedenza, infatti, aveva vinto l’argento nello slalom gigante ai Mondiali del 2011 andati in scena a Garmisch-Partenkirchen.

Il campionato iridato ha preso il via oggi sulla neve di Méribel, in Francia. Le gare andranno avanti fino al 19 febbraio tra questa località e quella di Courchevel.

Federica Brignone ha trionfato in mattinata nel corso della prima manche della combinata. Il vantaggio ottenuto nel superG le ha poi consentito di disputare lo slalom con un po’ più di sicurezza. L’azzurra nel pomeriggio è uscita per prima dal cancelletto di partenza e ha disintegrato la concorrenza delle avversarie da podio.

Il podio

Nulla ha potuto Mikaela Shiffrin che è uscita dopo aver inforcato. Wendy Holdener ha fatto meglio nello slalom, ma nella somma dei tempi delle due manches è arrivata seconda dietro l’azzurra. Al bronzo Ricarda Haaser. L’austriaca Franziska Gritsch e la svizzera Michelle Gisin hanno chiuso fuori dal podio, rispettivamente quinta e sesta, nonostante fossero tra le favorite dopo il superG. L’altra azzurra in gara, Elena Curtoni, ha chiuso tra le prime dieci arrivando nona con oltre 4 secondi di ritardo dall’oro.

“Adesso non mi diranno più che nel mio palmares manca una medaglia d’oro”, il commento a caldo della neocampionessa mondiale, raccolto dai microfoni di RaiSport. “Ce l’ho fatta a farvi vedere la slalomista che c’è in me. Sono troppo contenta”, le parole di Brignone.

La carriera in pillole

La valdostana in combinata alle Olimpiadi di Pechino dello scorso hanno era arrivata terza portando a casa un bel bronzo. La 32enne vanta anche altre due medaglie a Cinque Cerchi. Un argento in slalom gigante vinto sempre a Pechino e poi un bronzo nella stessa specialità ma che risale all’edizione 2018 di Pyeongchang. Manca, appunto, il famoso oro a cui ha fatto riferimento nei commenti di oggi.

Inoltre è la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo. Ha vinto in 21 occasioni e ha totalizzato 52 podi. Primato di vittore che condivide a pari merito con l’altra campionessa azzurra Sofia Goggia.

In aggiornamento