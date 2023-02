Prepara 1 cucchiaio di questo e ogni fiore che hai in giardino prenderà vita all’istante

Con un solo cucchiaio di questo ingrediente su ogni fiore potremo avere un giardino che si ravviverà in un solo istante. Ecco cosa ci serve.

Da sempre nelle nostre case e nei nostri giardini ci sono dei fiori che ci rallegrano la casa e fanno si che attraverso il loro profumo in tutte le stanze respiriamo un inebriante sensazione di pulito.

I fiori sono fondamentali per le nostre abitazioni in quanto non solo sono visti come complemento d’arredo ma tendono a migliorare l’umore e a rendere la vita migliore per via della funzione che hanno sull’ecosistema.

Fiore: ecco come farlo diventare rigoglioso e vivo utilizzando un solo ingrediente del tutto naturale

Infatti, molti insetti, chiamati impollinatori, vanno alla ricerca di fiori dove poter succhiare via il nettare o riposarsi e quindi è sempre meglio tenere in casa vicino a finestre e balconi dei fiori.

In questo modo, i nostri piccoli amici, possono riposarci e portare via il nettare necessario e grazie al loro lavoro tenderanno a farci avere un pianeta verde e a darci una maggior vita salubre.

I fiori da sempre sono visti come qualcosa di elegante e ci sono tantissime tipologie e vengono dati come omaggio a persone illustri o a gente che vogliamo ringraziare per qualcosa che ci ha donato.

Vengono regalati anche come dono di compleanno, oppure vengono donati a maestri di ballo o a cantanti, come accade durante il Festival di Sanremo, la cui località ligure, tra l’altro è considerata la città dei fiori.

Hanno un certo fascino anche se tendono ad appassire subito e devono essere cambiati se non sono all’interno del terreno, per questo in molti non amano averli in casa o strapparli via.

Questo perché, se nascono su di un terreno rimangono vivi finché non vengono rescissi, mentre una volta strappati via non avranno più modo di acquisire acqua e nutrienti e tenderanno a morire dopo qualche giorno.

L’ingrediente segreto che funge da fertilizzante e fa bene ai nostri fiori e alle nostre piante

Ma nelle nostre case se dentro vasi o all’interno dei nostri giardini, questi fiori possono fiorire e diventare vivi in un istante e crescere in modo rigoglioso usando un solo ingrediente.

Questo è il riso, e per far si che venga assorbito dai nostri fiori bisogna innanzitutto tritarlo e inserirlo all’interno di una ciotola dove andremo a mettere la polvere ottenuta dal riso un volta passato nel mixer.

A questa polvere di riso, andremo ad aggiungere dell’acqua e andremo a mescolare con un cucchiaino il tutto per bene finché l’acqua non avrà preso un colore bianco-trasparente e solo dopo potremo utilizzarla.

Vedremo come, mettendo un cucchiaio di questo composto nel terreno nei nostri fiori, questo in un batter d’occhio vivrà e sboccerà per via degli effetti benefici che il riso ha su di essi.

Questo perché il riso funge da fertilizzante in quanto al suo interno è ricco di sali minerali e vitamine e tenderanno a far crescere i fiori ma anche le piante in modo naturale senza fertilizzanti chimici.