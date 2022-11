E’ terminata alle ore 2 del 4 novembre l’allerta meteo che ha interessato la regione Liguria nella zona di Ponente, mentre era stata prolungata fino alle ore 8 nel versante Levante. Tanti i disagi che si sono verificati a causa delle precipitazioni e delle raffiche di vento.

La notte appena trascorsa ha visto la costa ligure protagonista di un maltempo dove le forti piogge e le folate di vento hanno reso indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco per ripristinare le zone più colpite.

La conta dei danni per la regione Liguria

La quiete dopo la tempesta. Dopo il maltempo delle ultime ore adesso è il momento di fare la conta dei danni per la costa ligure. Molti i disagi delle ultime ore che hanno interessato sia il versante di Ponente che di Levante.

Nella notte si è registrata una frana nel comune di Sassello, una piccola cittadina in provincia di Savona: per tale motivo la strada provinciale al tratto 49 è stata chiusa per la caduta di massi.

Nella giornata odierna ci sarà un primo sopralluogo per stabilire a quanto ammonta il danno causato dal brutto tempo.

I vigli del fuoco sono stati impegnati tutta la notte, registrando circa 30 segnalazioni tutte di piccola o media entità. Complessivamente i disagi sono stati causati da alberi sradicati, allagamenti e pericolo di cavi elettrici lungo le strade a causa delle forti raffiche di vento.

Le forti precipitazioni nel genovese

Nelle ultime ore su tutto il versante ligure è stata diramata dalla protezione civile l’allerta gialla. Forti raffiche di vento e piogge di una certa densità hanno causato disagi da nord a sud della regione.

Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone, solamente segnalazioni lungo le strade provinciali, alcune delle quali sono state chiuse provvisoriamente al fine di essere ripristinate dalle autorità competenti.

La zona del genovese, è stata colpita maggiormente da forti precipitazioni, soprattutto nella zona di Barbagelata, una frazione del comune di Lorsica, dove si sono registrate in quasi un’ora 49,8 millimetri di acqua.

Fenomeni temporaleschi di forte intensità si sono registrati anche a Ognio, una frazione della Val Fontanabuona, nel comune di Neirone, che in soli 5 minuti ha scaricato 9,8 millimetri di pioggia.

In provincia di Genova sono state colpite molte altre zone come ad esempio Viganego, Davagna, Sella Giassina e alcuni quartiere interni del capoluogo come la zona di Geirato, e Gavette con 30,8 millimetri di acqua in un’ora.

Invece, nella provincia di La Spezia e nell’imperiese, il maltempo ha provocato raffiche di vento di forte intensità, di circa 121 chilometri orari.