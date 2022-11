Ritrovata la bambina di 11 anni scomparsa a Lamezia Terme

Era scomparsa e, di lei, non si avevano più notizie. Ora, la ragazzina 11enne è stata ritrovata e sta bene. Il tutto è successo a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. A ritrovarla sono stati i Vigili del Fuoco.

La ragazzina si era allontanata dalla pizzeria dei suoi genitori volontariamente. Ecco cosa è successo.

11enne ritrovata a Lamezia Terme

Apparentemente, si era allontanata senza alcun motivo, facendo perdere le sue tracce. I suoi genitori subito si sono allarmati ed hanno pensato al peggio. Ma, nel tardo pomeriggio di ieri la bella notizia: i Vigili del Fuoco, allertati anche loro come tutte le altre Forze dell’Ordine, sono riusciti a rintracciarla e a riportarla a casa sana e salva.

Lei è una ragazzina di 11 anni di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro che aveva fatto temere il peggio. Si era allontanata dalla pizzeria che i suoi genitori gestiscono, e lo aveva fatto in modo volontario, facendo perdere le sue tracce. Era intenta a fare i compiti che le avevano assegnato a scuola quando, ad un certo punto, né sua madre né suo padre l’hanno più vista all’interno della pizzeria.

Hanno iniziato a cercarla ovunque, poi hanno allertato le forze dell’ordine. Ricerche che sono durate un bel po’ ma che hanno, poi, dato esito positivo. La ragazzina di 11 anni è stata ritrovata sana e salva e riportata a casa dai suoi genitori.

Non è trapelato nulla del suo ritrovamento da parte degli stessi Vigili del Fuoco che l’hanno trovata a portata a casa. Non si sa nemmeno se, al momento del ritrovamento, l’11enne era da sola o in compagnia, né tantomeno se quando si è allontanata, era in compagnia di qualcuno o ha fatto tutto da sola e spontaneamente.

La ragazzina ora è a casa e, a breve, verrà ascoltata dai Carabinieri, nel pieno rispetto delle normative e delle direttive della Procura dei minori che prevedono, in questi casi, anche la presenza e l’assistenza di uno psicologo per la ragazzina stessa.

Al momento, pare che la ragazzina si sia allontanata da sola

L’unica cosa che è trapelata dalle indagini è che la ragazzina si è allontanata spontaneamente e che, quindi, non ci sarebbe stato il coinvolgimento di terze persone, almeno al momento della sua scomparsa. Ma, come dicevamo, non si sa se quando è stata ritrovata, invece, era nuovamente da sola o in compagnia di altre persone.

A breve, sarà interrogata e sentita dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri che dovranno accertare il motivo per cui la giovanissima abbia deciso di allontanarsi da casa sua. Dovranno, inoltre, anche ricostruire tutte le sue ore di assenza da casa, i movimenti, cosa ha fatto mentre era lontana dalla sua famiglia e se, nel caso, abbia incontrato o incrociato qualcuno.

Da qui, anche, capire il motivo di questo suo insano gesto che ha messo in allarme, in primis, i suoi genitori i quali non hanno esitato un attimo a chiedere aiuto e a rivolgersi alle Forze dell’Ordine, le quali hanno fatto partire immediatamente le sue ricerche, fortunatamente con esito positivo.