Maltempo, allerta meteo in 16 Regioni: in arrivo piogge e temporali

Nella giornata di domani è prevista allerta meteo in ben 16 regioni. Previsto maltempo nella maggior parte delle regioni italiane, in particolare in Friuli Venezia Giulia e Lombardia in cui è stata diramata allerta arancione con rischio idrogeologico.

La nostra penisola sarà dunque esposta ad una forte ondata di maltempo nella giornata di domani. Pioggia e vento in diverse regioni Italiane. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo generalizzata.

Il maltempo che caratterizzerà la penisola italiana nella giornata di domani

Domani venerdì 4 novembre è prevista una forte ondata di maltempo che coinvolgerà indistintamente diverse regioni italiane. Molte di queste infatti saranno esposte a venti, abbassamento delle temperature e in molti casi anche a forti piogge.

Per questo la Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla per ben 16 regioni italiane con tanto di rischio idrogeologico.

Sul sito ufficiale della Protezione Civile è stata pubblicata la lista delle regioni soggette ad allerta meteo gialla.

Queste, si specifica, saranno esposte a fenomeni temporaleschi intensi per l’intera giornata. Le 14 regioni coinvolte sono Campania, Basilicata, Lazio, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Molise, Liguria, Piemonte, Umbria, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Molise e Calabria.

Mentre in solo due regioni è stata emanata l’allerta arancione con rischio idrogeologico. Queste sono Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni meteo per la giornata di domani

Nella giornata di domani il meteo riporta un ondata mal tempo che caratterizzerà l’intera penisola. Dunque si tratta di una perturbazione atlantica che già nella giornata di oggi ha caratterizzando principalmente le regioni settentrionali.

Oggi infatti a differenza dei giorni precedenti si è assistito ad un abbassamento delle temperature in diverse zone.

In ogni caso il mal tempo si diffonderà anche nelle regioni del Nord, Centro e Sud Italia. In particolare in Lombardia, Nord Est, Puglia, Campania e Sicilia. Piogge e temporali si concentreranno in serata soprattutto su Sardegna, Sicilia, Liguria e Toscana.

Si consiglia dunque di prestare molta attenzione negli spostamenti e soprattutto di munirsi di cappelli, ombrelli e impermeabili. Si attende infatti un clima a cui non si assisteva ormai da mesi.