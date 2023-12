Il noto psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi è stato ricoverato d’urgenza per ischemia celebrale dopo un malore avuto ieri, sabato 2 dicembre. L’uomo è stato immediatamente sottoposto ad un lungo intervento chirurgico e ora si trova in osservazione per le prossime 48 ore.

Meluzzi ha avuto il malore mentre si trovava a lavoro a Rimini. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi che lo hanno trasferito all’ospedale più vicino.

Il professore ha avvertito il malore ieri, sabato 2 dicembre, mentre si trovava a lavoro a Rimini. Immediatamente sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale più vicino.

Quando i medici si sono resi conto della gravità della situazione hanno immediatamente trasferito il criminologo all’ospedale di Cesena.

Meluzzi è stato sottoposto ad un delicato intervento ed ora dovrà stare sotto osservazione per almeno 48 ore.

“Sono addolorata e preoccupata dalla notizia dell’ischemia che ha colpito il caro amico prof. Meluzzi. Attendo con ansia notizie sul decorso post operatorio, pregando che superi al meglio questo difficile momento. Forza Alessandro”.

Si legge all’interno di un post su X della Presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, Francesca Donato.

Ora è necessario attendere per conoscere l’esito della delicata operazione.

Chi è il famoso criminologo

Alessandro Meluzzi è un importante medico psichiatra. Oltre a svolgere le sue mansioni mediche, il professore si è dedicato ampiamente anche alla politica. Dopo anni a fare ricerca all’estero, Meluzzi ha deciso di iscriversi prima nel Partito Comunista e poi nel Partito Socialista.

Nel 1994 è entrato in Forza Italia ed è stato eletto come parlamentare alla Camera dei deputati e al Senato.

Di seguito, poi, è entrato a far parte della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala – Antico Orientale.

Nel 2021, poi, durante il periodo Covid, è stato sospeso dall’Ordine dei medici per inosservanza dell’obbligo vaccinale, in quanto apertamente No vax.