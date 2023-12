La tentata rapina ai danni di un portavalori è avvenuta sull’autostrada Milano – Torino, intorno alle 6:30 di questa mattina. Sul posto la polizia stradale e la mobile.

Tentato assalto a un furgone portavalori

Tentata rapina intorno alle 6:30 di questa mattina, sull’autostrada A4 in direzione Torino. Una banda di malviventi, a bordo di un tir, ha tentato di bloccare un furgone portavalori, mettendo di traverso sulla carreggiata un tir.

L’autista del furgone portavalori, secondo le prime informazioni raccolte, è riuscito a evitare il blocco ed è fuggito. Dopodiché ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono al lavoro la polizia stradale di Novara e la squadra mobile. Al momento un tratto dell’autostrada è stato chiuso e si sono formate lunghe code di auto in entrambe le direzioni.

Assalto a un portavalori in Sardegna

Un secondo portavalori è stato assalito in Ogliastra, Sardegna, sulla statale 125. I malviventi hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco, ma al momento non risulterebbero esserci feriti. Diverse auto sono andate in fiamme e una densa colonna di fumo ha invaso la zona. La statale è tuttora bloccata. Sul posto sanitari del 118 e carabinieri.