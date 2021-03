Agenzia Italia, tra le principali agenzie di stampa del nostro Paese, apre le porte della propria redazione al mondo consumer e lancia AGI Prima, una nuova app di notizie per utenti interessati a un’informazione tempestiva, affidabile e personalizzabile. Grazie ad AGI Prima, i lettori avranno la possibilità di accedere direttamente alla fonte e dunque di conoscere i fatti prima ancora che divengano notizia.

L’app notizie AGI Prima nasce con l’intento di contrastare l’ampia circolazione di fake news a cui i cittadini sono esposti ogni giorno, fornendo agli utenti un’informazione certificata e di qualità, garantita dall’autorevolezza e dall’imparzialità di Agenzia Italia, un’agenzia di stampa con oltre 70 anni di storia.

AGI Prima: il giornalismo di qualità alla portata di tutti

Nel grande panorama dell’informazione, l’app AGI Prima, disponibile su App Store e Google Play con 14 giorni di prova gratuita, si distingue non solo per l’affidabilità dell’informazione, ma anche per design e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, offrendo ai lettori un’esperienza semplice e senza precedenti.

In particolare, l’app si compone di tre sezioni: il Notiziario, con le principali notizie a livello mondiale in tempo reale; AGI Select, con news sempre aggiornate e approfondimenti da non perdere; My AGI, con la selezione delle notizie scelte dagli utenti in base agli interessi personali.

L’applicazione, inoltre, mette a disposizione dei lettori un’informazione tempestiva e fruibile ovunque, grazie a notifiche push e widget che permettono di conoscere i fatti in tempo reale e alla possibilità di ascoltare le notizie anche in mobilità.

“Il giornalismo non è affatto in crisi, sono i vecchi modelli di business a essere messi in discussione. AGI Prima è una risposta, tra le tante possibili. Per un’agenzia di stampa con la tradizione di AGI è anche una via obbligata”, ha affermato il Direttore responsabile di AGI Mario Sechi. “Siamo certi di poter dare un contributo importante alle aziende, alle Istituzioni, ai nostri singoli lettori. La nostra passione è il giornalismo, la nostra soluzione per chi vuole informarsi in tempo reale e in movimento è AGI Prima”.

“AGI Prima è un’app di notizie ed approfondimenti che combina il massimo della tecnologia con il talento dei giornalisti che lavorano nella redazione di AGI”, ha dichiarato inoltre l’Amministratore Delegato di AGI Giuseppe Macchia. “Una app innovativa, semplice e immediata destinata, per la prima volta nella storia dell’agenzia, ai lettori alla ricerca di autorevolezza, imparzialità e tempestività, con l’obiettivo di costituire un nuovo punto di riferimento nell’informazione a pagamento”.