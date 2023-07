Aggredisce la fidanzata in strada a Napoli, passanti provano a difenderla e vengono allontanati

Ennesimo episodio di violenza sulle donne a Napoli, dove un ragazzo ha preso a schiaffi in strada la compagna. Dei passanti sono intervenuti ma sono stati assaliti a loro volta dal violento. La denuncia arriva dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che da tempo si occupa di segnalare i casi di criminalità e malcostume in Campania. Il parlamentare ha condiviso sui social il video che mostra quanto accaduto alla ragazza, sperando che le forze dell’ordine possano individuarlo e fermarlo. Un gesto che ha suscitato sdegno e scalpore in rete, dove molti hanno sottolineato come la targa dell’auto nella quale i due ragazzi sono poi saliti sia visibile e quindi si possa risalire al suo proprietario.

Uno, due, tre schiaffi violenti in pieno volto, quelli ricevuti per strada da una ragazza, mentre si apprestava a salire in auto con il suo fidanzato. A infliggerglieli, proprio il suo giovane compagno, che ha fatto poi per mettere in moto e partire. Dei passanti, tuttavia, tra i quali anche una donna, si sono avvicinati cercando di fermarlo, ma l’uomo è sceso e ha iniziato a inveire e ad aggredire anche loro, che sono stati costretti a fermarsi, evidentemente spaventati. È successo a Napoli, e ha denunciare quanto accaduto ci ha pensato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso il video della violenza sul suo profilo Facebook, oltre che inviarlo anche alle forze dell’ordine, nella speranza che il colpevole possa essere presto trovato e fermato.

Ragazza presa a schiaffi a Napoli, passanti assaliti dall’aggressore

Un video che fa rabbrividire, quello che le persone che hanno assistito alla scena hanno inviato al deputato dell’alleanza Sinistra-Verdi Francesco Emilio Borrelli, che mostra una ragazza presa a schiaffi con violenza più volte dal suo compagno in Via Orazio, nel quartiere Posillipo di Napoli. Nel filmato, ripreso da un appartamento della zona ai piani alti, si sentono in sottofondo le voci della coppia e anche quelle della donna che sta effettuando la registrazione, che appare a sua volta spaventata e quasi intenzionata a scendere per intervenire.

Proprio quello che ha cercato di fare un gruppo di ragazzi che, nel veder salire i due giovani in auto, sono accorsi dal lato del passeggero per chiedere spiegazioni al fidanzato di quanto successo pochi istanti prima. Quest’ultimo, tuttavia, tutt’altro che spaventato, si è scagliato anche contro i giovani, facendo il gesto di picchiarli a loro volta, intimorendoli al punto da spingerli ad allontanarsi e consentendogli di sfrecciar via con l’auto.

Il video, della durata di circa 3 minuti, dopo essere stato condiviso da Borrelli su Facebook è stato tempestato di centinaia e centinaia di commenti indignati da parte degli utenti, che si augurano che possa presto essere individuato il responsabile di tale violenza.

Un augurio che naturalmente si fa lo stesso parlamentare, che nella didascalia ha così scritto: “Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell’ordine affinché quel vile aggressore venga identificato, denunciato e punito severamente. Chi usa la violenza è un essere ignobile, chi lo fa su una donna, su colei che dovrebbe essere la propria compagna di vita, ci disgusta. Certi episodi non devono più restare impuniti e non devono, soprattutto, passare inosservati. Troppe donne sono state vittime di un amore malato e per fermare le violenze e i femminicidi serve oltre che una riforma penale anche quella culturale”. Ci sono in corso ora da parte delle forze dell’ordine delle indagini per risalire all’aggressore e al momento temporale esatto della violenza.