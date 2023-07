Shazam, arriva il riconoscimento dei brani da Instagram, TikTok e YouTube

By

Shazam ora riconosce le canzoni da app come TikTok, Instagram e YouTube: ecco come funziona questa novità.

Se sei un’appassionato di musica e ti piace scoprire nuove canzoni, allora sicuramente conosci Shazam. Questa famosa applicazione per il riconoscimento dei brani musicali ha rivoluzionato il modo in cui ascoltiamo la musica, consentendoci di scoprire facilmente il titolo e l’artista di una canzone semplicemente avvicinando il nostro smartphone alla fonte del suono.

Le novità non finiscono qui: Shazam, infatti, ha recentemente lanciato un aggiornamento che permette anche di riconoscere le canzoni provenienti da TikTok, Instagram e YouTube. Continua a leggere per scoprire come sfruttare al meglio questa importante funzione e goderti ancora di più la tua esperienza musicale online.

Cosa è Shazam?

Se non hai mai sentito parlare di Shazam, è ora di rimediare. Shazam è un’applicazione mobile che consente agli utenti di riconoscere i brani musicali semplicemente avvicinando il proprio smartphone alla fonte del suono.

Che tu stia ascoltando una canzone alla radio, in TV o anche in un negozio, basta qualche secondo con Shazam per scoprire il titolo e l’artista della traccia.

Come fa Shazam a funzionare così bene? L’app utilizza un algoritmo sofisticato che analizza le caratteristiche sonore della canzone e le confronta con il suo enorme database musicale.

In pochi istanti, ti verranno fornite tutte le informazioni necessarie sulla tua canzone preferita.

Una delle cose più sorprendenti di Shazam è la sua precisione. Anche se la qualità dell’audio non è perfetta o ci sono rumori ambientali, l’app riesce comunque a identificare correttamente il brano desiderato. È davvero incredibile.

Oltre al riconoscimento dei brani musicali, Shazam offre molte altre funzionalità interessanti per gli amanti della musica.

Puoi creare playlist personalizzate con le tue scoperte musicali e, persino, seguire i tuoi artisti preferiti per ricevere aggiornamenti sulle loro nuove uscite.

L’app si è rapidamente affermato come uno strumento indispensabile per gli appassionati di musica in tutto il mondo.

Shazam ora riconosce le canzoni da TikTok, Instagram e YouTube: la novità

Shazam, il celebre servizio di riconoscimento musicale, continua a sorprenderci con nuove funzionalità che semplificano la nostra esperienza nell’identificare le canzoni che ci piacciono. L’ultima novità? Ora Shazam è in grado di riconoscere i brani musicali presenti su TikTok, Instagram e YouTube.

Questa nuova aggiunta permette agli utenti di scoprire facilmente quale canzone sta accompagnando un video su queste popolari piattaforme social.

Non importa se si tratta di una coreografia divertente su TikTok, un tutorial su YouTube o uno storytelling coinvolgente pubblicato su Instagram: grazie a Shazam, potrai identificare rapidamente la colonna sonora utilizzata.

Come si usa Shazam per riconoscere i brani da queste app? È molto semplice!

Basta aprire l’app di Shazam sul tuo dispositivo e premere il pulsante Riconosci mentre ascolti la canzone nel video;

Successivamente, torna su Shazam e attendi il risultato.

In pochi secondi otterrai tutte le informazioni sulla traccia musicale, inclusi il titolo del brano e l’artista.

Tale funzione è disponibile per iPhone, in quanto l’app utilizza il microfono dello smartphone per fornire le informazioni sulla traccia.

Le possibilità offerte da questa nuova funzione sono molteplici. Ad esempio, se ti capita di sentire una canzone interessante sui social media, puoi immediatamente salvare il brano nella tua playlist personale o condividerlo con i tuoi amici tramite link diretto.

I vantaggi dell’app

Shazam è – senza dubbio – uno strumento prezioso per tutti gli amanti della musica. Grazie alla sua nuova funzionalità che permette il riconoscimento delle canzoni da TikTok, Instagram e YouTube, l’app si conferma come un alleato indispensabile per scoprire nuovi brani musicali.

Con Shazam, non dovrai più chiederti quale sia la colonna sonora di quel video divertente su TikTok o del vlog emozionante su YouTube.

Basta avviare l’applicazione e lasciare che Shazam faccia il suo lavoro. In pochi secondi, otterrai tutte le informazioni necessarie sulla canzone in questione: titolo, artista e album.

I vantaggi di Shazam, però, non finiscono qui. L’app ti consente anche di ascoltare immediatamente la canzone riconosciuta tramite servizi di streaming come Spotify o Apple Music. In questo modo, potrai aggiungere facilmente la tua nuova scoperta musicale alla tua playlist preferita.

Condividere le tue melodie preferite con i tuoi amici è diventato ancora più semplice grazie a Shazam.

Puoi farlo direttamente dalla app sui social media come Facebook e Twitter o inviare il link della canzone tramite messaggio privato su WhatsApp.

Non dimentichiamo, poi, che Shazam offre anche una vasta gamma di opzioni aggiuntive come testi dei brani, video musicali correlati e notizie sugli artisti. È davvero tutto ciò che un appassionato di musica potrebbe desiderare.

Le alternative a Shazam

Ci sono diverse alternative all’applicazione di riconoscimento musicale di Shazam che puoi utilizzare per identificare canzoni sconosciute. Ecco alcune opzioni:

SoundHound : questa app è molto simile a Shazam ed è in grado di identificare canzoni in pochi secondi. Offre anche funzionalità aggiuntive come testi delle canzoni, informazioni sugli artisti e playlist personalizzate;

: questa app è molto simile a Shazam ed è in grado di identificare canzoni in pochi secondi. Offre anche funzionalità aggiuntive come testi delle canzoni, informazioni sugli artisti e playlist personalizzate; Musixmatch : oltre ad essere un’app per identificare canzoni, Musixmatch è anche un’app per i testi delle canzoni. Ti permette di identificare le canzoni e visualizzare i testi in tempo reale;

Genius : questa app è famosa per fornire testi di canzoni accurati e spiegazioni dettagliate sul loro significato. Anche se non è specificamente creata per l’identificazione delle canzoni, può essere utilizzata per trovare informazioni sulle canzoni sconosciute;

: questa app è famosa per fornire testi di canzoni accurati e spiegazioni dettagliate sul loro significato. Anche se non è specificamente creata per l’identificazione delle canzoni, può essere utilizzata per trovare informazioni sulle canzoni sconosciute; Siri o Google Assistant : se hai un dispositivo Apple, puoi usare Siri per chiedere di identificare una canzone. Per gli utenti Android, puoi usare Google Assistant. Entrambi utilizzano tecnologia simile a Shazam per riconoscere le canzoni.

: se hai un dispositivo Apple, puoi usare Siri per chiedere di identificare una canzone. Per gli utenti Android, puoi usare Google Assistant. Entrambi utilizzano tecnologia simile a Shazam per riconoscere le canzoni. Beatfind : Questa app offre un’esperienza diversa dalla maggior parte delle altre app di identificazione musicale. Oltre ad identificare le canzoni, Beatfind crea un’esperienza visiva coinvolgente attraverso effetti di illuminazione sincronizzati con la musica;

: Questa app offre un’esperienza diversa dalla maggior parte delle altre app di identificazione musicale. Oltre ad identificare le canzoni, Beatfind crea un’esperienza visiva coinvolgente attraverso effetti di illuminazione sincronizzati con la musica; MusicID : sviluppata da Sony, MusicID è un’altra valida alternativa a Shazam. Offre un’accurata identificazione dei brani musicali e fornisce informazioni aggiuntive sugli artisti;

: sviluppata da Sony, MusicID è un’altra valida alternativa a Shazam. Offre un’accurata identificazione dei brani musicali e fornisce informazioni aggiuntive sugli artisti; TrackID: questa app è stata sviluppata originariamente da Sony Ericsson e ora appartiene a Sony Mobile. È simile a Shazam e ti consente di identificare canzoni, oltre a fornire informazioni dettagliate sugli artisti e sui brani musicali.

Queste sono solo alcune delle alternative disponibili, ma ci sono molte altre app e servizi online che offrono la funzionalità di identificazione delle canzoni. Scegli quella che più si adatta alle tue esigenze.