Arriva un nuovo aggiornamento di ChatGPT per iOS che prevede l’integrazione dell’IA con Siri e l’app Comandi.

Da alcune settimane, ChatGPT per iOS è disponibile anche in Italia. OpenAI ha recentemente rilasciato un importante aggiornamento del client, che offre numerose novità interessanti per i possessori di iPhone. L’esperienza utente è stata migliorata grazie al supporto per Siri e l’app Comandi: anche la versione per iPad vede miglioramenti significati.

ChatGPT per iOS si aggiorna: arriva l’integrazione con Siri e app Comandi

L’aggiornamento di ChatGPT per iOS prevede l’integrazione con Siri e l’app Comandi.

L’integrazione con l’app Comandi risulta particolarmente interessante, poiché permette di creare prompt personalizzati per ChatGPT: ad esempio, è possibile collegare il chatbot ad altre applicazioni per eseguire azioni specifiche. In futuro, ci si aspetta che arrivino tutorial utili per rendere l’iPhone ancora più smart.

Un’altra importante novità è l’integrazione con Siri, l’assistente vocale di iOS, che è spesso oggetto di critiche per la presunta mancanza di funzionalità intelligenti.

Per quanto riguarda l’esperienza su iPad, ChatGPT ora offre un’interfaccia a schermo intero.

In precedenza, l’applicazione era visualizzata in versione ingrandita dalla versione per iPhone. Grazie alla maggiore dimensione dello schermo degli iPad, questa ottimizzazione consente di utilizzare il chatbot in modo diverso rispetto a prima.

Le novità introdotte con quest’ultimo aggiornamento