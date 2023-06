Macchie di calore sul tavolo in legno, come eliminarle in un baleno: la soluzione

Macchie di calore sul tavolo in legno: ecco cosa bisogna fare per eliminarle in un baleno. La soluzione potete trovarla proprio nelle prossime righe.

Molte volte accade di rischiare di rovinare i mobili che teniamo in casa; spesso ciò accade per sbaglio o anche per disattenzione e alcune volte sembra che non ci siano soluzioni. Per fortuna non è il caso delle macchie di calore che possono crearsi sul tavolo in legno. Questo incidente, anche se può apparire “drammatico”, in realtà ha una soluzione. Scopriamola di seguito.

Macchie di calore sul tavolo in legno

Molti di noi in casa hanno i mobili in legno che, come possiamo immaginare, sono piuttosto delicati e vanno tenuti e conservati con grande cura. Il legno, infatti, non è sempre facile da tenere in casa perché risente di qualsiasi piccolo incidente.

Ad esempio può accadere che il tavolo in legno si macchi anche senza volerlo; questo può accadere se si poggia un piatto da cucina caldo senza alcuna protezione al di sotto.

In questo caso quello che rimarrà è proprio la macchia bianca dovuta al calore. Quante volte è accaduto?

Nonostante possa sembrare una tragedia in realtà non è esattamente così, infatti è presente una soluzione che si può applicare anche da soli a casa. Curiosi? Continuate a leggere l’articolo.

Macchie di calore sul legno: cosa c’è da sapere

Come già anticipato, i mobili in legno sono estremamente delicati e possono rovinarsi anche in poco tempo. Nonostante ciò, però, essi sono spesso scelti per la propria casa in quanto il legno è un elemento di arredamento davvero elegante; ed infatti basta davvero poco per rendere la propria casa accogliente.

Il legno, insomma, richiama il concetto di eleganza e accoglienza, ma non solo.

Una situazione che spesso accade con tavoli o mobili in legno può riguardare quelle macchie color bianche che spesso si creano a contatto col calore.

A tal proposito bisogna considerare che se il tavolo è di un materiale sintetico non si rovina mentre se è in legno la macchia diviene subito evidente.

Questo accade perché il calore troppo elevato crea una vera e propria macchia, tipo alone, e si crea nel punto di massimo calore. Cosa fare in questi casi?

Rimedio contro le macchie di calore

Spesso, in questa situazione, si ha la sensazione di aver rovinato il proprio tavolo per sempre. Insomma spesso ci si rassegna a doversi tenere il proprio tavolo con macchie e imperfezioni; in realtà non è esattamente così.

A questa situazione c’è un rimedio: cosa bisogna fare?

Si tratta di un procedimento piuttosto semplice e che potrete provare in pochi minuti a casa vostra.

Per prima cosa bisogna posizionare un panno pulito sopra la macchia bianca. Dovrete posizionare il panno in modo che esso venga piegato due volte.

Una volta fatta questa operazione, dovrete spruzzare dell’acqua sul panno così da bagnarlo. A questo punto dovrete stirare il panno bagnato, in posizione della macchia bianca; dovrete stirarlo con un ferro da stiro caldo e procedere con questa operazione per circa 15 secondi.

In questa fase non dovrete tenere il ferro da stiro fermo in una posizione ma, anzi, dovrete stirare il panno e quindi far scivolare il ferro da stiro.

Una volta stirato il panno, non potrete credere ai vostri occhi. Infatti vi basterà togliere il panno e vedere come la macchia bianca sia andata via. Si tratta di un rimedio facile, veloce e poco dispendioso che vi permetterà di salvare il vostro tavolo in legno preferito.

Non solo, la bella notizia è che questo metodo è efficace anche per altri mobili in legno che presentano le stesse macchie dovute al calore.

Alcune precauzioni da utilizzare

A tal proposito c’è da dire che è importante tener conto di alcune precauzioni, ovvero bisogna fare attenzione ed evitare di lasciare che il ferro che utilizzerete ristagni, in particolar modo su determinati mobili. Quelli per esempio dipinti.

Bisogna muovere il ferro, per evitare che il calore sia troppo concentrato su una specifica area del tavolo. Questo è importante, perché si potrebbero creare danni fino a provocare segni di bruciatura. Detto questo, potete prendere come riferimento il metodo appena descritto e vedrete che il vostro tavolo tornerà come prima. Come prima dell’esistenza di quella fastidiosa macchia di calore.