Addio peluria dal viso, con soli 2 ingredienti elimini definitivamente il problema

Ecco come eliminare la peluria dal viso con questa tecnica infallibile che impiega soltanto pochi ingredienti. Si tratta di una soluzione depilatoria.

Vi sveliamo tutti i segreti per eliminare la peluria dal viso, usando semplicemente gli ingredienti che già avete in casa. Realizzerete un prodotto depilatorio a costo zero e che ha in sé tutta una serie di benefici per la pelle.

Il problema comune dei peli sul viso

Quello ai peli sul viso è un problema molto comune sia negli uomini che nelle donne. Sono tantissime le persone che vorrebbero ridurre quest’inestetismo e che allo stesso tempo vorrebbero ridurre l’impiego di pratiche aggressive.

Moltissime persone usano la ceretta o la lametta come metodi preferiti di depilazione, applicando delle creme depilatorie o delle cere.

Chi usa entrambi i prodotti, però, riconosce che questi spesso infiammino la pelle e la portino a essere irritata. Proprio per questo, e anche per risparmiare qualche soldo, sarebbe bene trovare delle alternative, che rispettino la delicatezza della nostra pelle.

Per questo oggi vi proponiamo una miscela di ingredienti, che vi porteranno a realizzare una crema depilatoria fai da te.

Come eliminare la peluria dal viso

Se volete davvero eliminare la peluria dal viso, ma non sapete come fare, vi consigliamo di recarvi semplicemente presso la vostra dispensa. Lì troverete alcuni ingredienti fondamentali per la preparazione di molti piatti e ricette culinarie.

Stiamo parlando del miele, del limone e della farina d’avena. Tutto quello che dovete fare è riempire un contenitore con tre cucchiaini di miele e con del succo di limone spremuto. Mescolate i due ingredienti, dopodiché aggiungete un cucchiaio di farina, preferibilmente di avena.

Date vita a una sorta di crema densa, da applicare direttamente sulla pelle del viso, in modo da ridurre in maniera progressiva i peli del vostro viso.

Secondo alcuni guru della bellezza, infatti, questa sorta di crema depilatoria indebolisce i peli e fa sì che cadano da soli, riducendo via via la loro densità.

Quello che vi raccomandiamo è di realizzare la crema e di applicarla sulla pelle alcune volte a settimana. Dovrete poi procedere massaggiando le varie zone del viso con movimenti che vanno da tutte le direzioni.

Dopo aver effettuato i messaggi in maniera molto delicata e continua, vi consigliamo di lasciare riposare la miscela fai da te che avrete creato. Potete far sì che la crema biologica e fatta in casa agisca per almeno 10 minuti.

Una volta fatto ciò, procedete sciacquando la pelle del vostro viso con dell’acqua tiepida o calda, ma fate attenzione a non bruciarvi. Rimuovete ogni residuo anche con il sapone, se notate che la crema fatica ad andarsene.

Specialmente il miele, ad esempio, può lasciare sulla pelle dei residui difficili da eliminare. Questa crema è in grado di eliminare la peluria dal viso e ha in sé tutta una serie di benefici. Gli ingredienti che abbiamo impiegato per la sua realizzazione, infatti, hanno vari poteri, come quello disinfettante, l’astringente e l’idratante.