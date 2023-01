Mischia miele e bicarbonato, il perché lo scopri dopo: preziosissimi se usati così

Due ingredienti di uso comune in cucina: miele e bicarbonato, insieme sono una forza. Vediamo perché e a cosa sono utili.

Il miele è noto per le sue proprietà benefiche se mangiato. Il bicarbonato, invece, è usato non solo per le preparazioni ma anche per il suo potere pulente.

Miele e bicarbonato: come usarli

Il miele ed il bicarbonato sono due ingredienti molto utili in cucina. Il miele è noto per le sue molteplici proprietà. Utile per adulti e bambini per alleviare il mal di gola e la tosse, si presta a diverse preparazioni dolci ma anche e, soprattutto, al consumo così com’è. Di varietà di miele ne esistono tantissime. Quella più utilizzata è sicuramente la varietà mille fiori.

Il bicarbonato, invece, è molto utile a favorire la digestione. Inoltre, può essere adoperato, in alcune preparazioni, al posto del lievito. Tra i suoi usi più apprezzati, ci sono soprattutto quelli relativi alle pulizie domestiche. In questo caso, infatti, il bicarbonato ha un perfetto potere sgrassante, deodorante e assorbente. Un esempio? Basta cospargere l’interno delle scarpe sportive maleodoranti, lasciare agire tutta la notte, spazzolarlo via ed ottenere delle scarpe profumate e asciutte.

Oggi, però, stiamo per rivelarti un uso congiunto di questi due sorprendenti ingredienti. Un uso che, probabilmente, ti lascerà di stucco poiché bicarbonato e miele, combinati insieme, dovrebbero essere mixati insieme e applicati sulla pelle. Vediamo come fare e perché farlo.

L’uso inaspettato

Gli ingredienti che ti serviranno saranno miele e bicarbonato nelle seguenti quantità:

2 cucchiai da cucina di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di miele (meglio se biologico)

gocce di limone

Andiamo a mescolare gli ingredienti in un recipiente, in modo tale da ottenere una pasta omogenea. Al fine di ottenere una mistura più omogenea, si può adoperare la tecnica del bagnomaria che renderebbe il miele più fluido e più facilmente amalgamabile. Il tempo necessario per amalgamare il tutto potrebbe oscillare tra gli 8 e i 10 minuti.

Alla mistura ottenuta si possono aggiungere delle gocce di limone. Cosa fare con questa pasta? Applicarla sul viso. Lo scopo è quello di contrastare l’acne e i punti neri. Una maschera così ottenuta dovrebbe essere applicata in viso un paio di volte la settimana, per 15/20 minuti e poi risciacquata con abbondante acqua.

Verranno rimosse tutte le cellule morte responsabili della produzione di acne dallo strato superficiale della pelle del viso che andremo a trattare con miele e bicarbonato.

Se andiamo a massaggiare il composto sulla pelle, prima di risciacquarlo, dopo averlo tenuto in posa il tempo necessario, si potrà procedere ad un leggero scrub sulla pelle che la renderà più luminosa. Per sigillare i pori ed idratare la pelle, dopo aver lavato il viso sarà meglio utilizzare una crema idratante specifica per il viso. Provare per credere.