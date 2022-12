Addio parassiti nelle piante con questo pesticida fai da te: bastano 2 ingredienti

Pesticida fai da te: sai che ti bastano solo due ingredienti per creare un miscela in grado di sbarazzarti dei parassiti? Le tue piante ti ringrazieranno!

Pesticidi e piante: come sbarazzarsi dei fastidiosi e dannosi parassiti? Ecco il rimedio che fa al tuo caso. Per prepararlo ti occorrono solo due ingredienti.

Parassiti, i nemici delle piante

A chi non piace avere piante in casa? Capaci di donare luminosità, ossigeno e bellezza alla tua abitazione, sono sicuramente un tocco di classe a cui è difficile rinunciare. Tuttavia, chi ha piante in casa si ritrova ogni giorno a dover affrontare una sfida difficilissima: proteggere i propri gioielli verdi dai parassiti che proliferano facilmente andando a rosicchiare foglie, radici e steli.

Chiaramente ci sono delle tecniche da utilizzare e mettere in pratica per far sì che la nostra pianta non soffra. Tuttavia, il metodo più efficace e veloce è quello di adottare rimedi non sempre salutari che possono però risolvere il problema. In questo ultimo caso stiamo parlando dei pesticidi.

Sai che è possibile sbarazzarsi dei parassiti attraverso un pesticida naturale? Lo puoi realizzare tu stesso in casa, in maniera semplicissima. Ti bastano solo due ingredienti per garantire salute e benessere alle tue piante. Pronto a scoprire come risolvere il problema dei parassiti? Continua a leggere, rimarrai senza parole.

Pesticida naturale per salvare le piante: ecco gli ingredienti magici

I parassiti sono i nemici delle piante. Tra i più comuni ti segnaliamo gli afidi, che vanno a consumare il pigmento verde presente negli steli e nelle foglie; i tripidi, che sono degli insetti che colpiscono le piante che portano fiori (per esempio le orchidee) lasciando dei segni sui petali e sulle foglie; le mosche bianche, che si trovano generalmente sulle piante medicinali come la camomilla, la menta o la lavanda e che vanno a colpire le foglie.

Vogliamo parlare poi anche della cocciniglia che succhia la linfa della pianta rendendo le foglie giallastre? Insomma, i parassiti possono procurare non pochi problemi ai nostri gioielli verdi.

Come proteggere dunque le nostre piante? Attraverso i pesticidi: questa è la risposta giusta alla domanda. Attenzione però! Devi fare in modo che i pesticidi utilizzati siano il più naturale possibile.

Sai che puoi crearli tu stesso in casa? Ti serviranno solo due semplici ingredienti casalinghi: il bicarbonato di sodio e l’olio di Neem. Vediamo come realizzare un pesticida naturale in maniera super rapida.

Gli ingredienti che ti abbiamo segnalato sono facilissimi da procurare, potresti averli anche già in casa. Per realizzare questa miscela ti basterà semplicemente mescolare in un contenitore un cucchiaio di olio di Neem e un cucchiaino di bicarbonato di sodio, in un litro di acqua.

Metti poi il contenuto in uno spruzzino e nebulizzalo sulle tue piante e il gioco è fatto! Vedrai che con questo sistema riuscirai a tenere i parassiti alla larga dai tuoi gioielli verdi. Pesticida facile da realizzare, le tue piante ti ringrazieranno.

Ti segnaliamo però anche un altro metodo per sbarazzarti dei parassiti. Puoi creare, oltre a quella sopra indicata, anche un’altra miscela che funge da pesticida naturale. In questo secondo caso avrai bisogno di solo di sapone liquido. Come come procedere?

Metti in un recipiente l’olio di Neem (un cucchiaino) e qualche goccia di sapone liquido in un litro di acqua. Anche in questo caso la miscela realizzata la metterai in uno spruzzino e nebulizzerai il prodotto sullo stelo, sulle foglie e sul terreno delle tue piante.

Attenzione però! Questi pesticidi naturali non si devono utilizzare quotidianamente. Rispetta le tempistiche. Si consiglia di usare queste miscele solo una volta alla settimana. E tu, eri al corrente di questi metodi? Li userai per proteggere le tue piante? Ti garantiamo che non te ne pentirai.