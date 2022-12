Pigne, mettile a bollire e guarda i risultati: quel che avviene è sorprendente

Pigne, lo sai che se le metti a bollire succede qualcosa di straordinario? Guarda i risultati: è impensabile quello che succede dopo. E tu, lo sapevi?

Perché tante persone mettono le pigne a bollire? La risposta è presto data. Fallo anche tu e scopri che cosa accade.

Pigne, quando il frutto del Pino viene utilizzato per le decorazioni

Quante volte, con l’arrivo dell’autunno, ci ritroviamo a camminare tra i viali alberati e troviamo ai nostri piedi delle meravigliose pigne? Di tutte le forme è possibile osservarle: piccole e grandi, chiuse o aperte, scure e meno scure.

Sai che puoi farci tante cose con questo straordinario frutto del Pino? Sicuramente la prima idea che ti viene in mente è di utilizzare le pigne per decorare la tua casa nel periodo natalizio.

Ottimo inizio! Quanto sono belle le case che hanno come appendi-porta delle ghirlande fai da te decorate con le pigne? O l’albero che oltre alle classiche palline presenta questi frutti particolari ed esteticamente bellissimi? E dei centrotavola realizzati a mano ne vogliamo parlare?

Chi è dotato di grande manualità saprà come sfruttare al meglio la bellezza delle pigne. Oggi vogliamo darti anche un’altra idea oltre a quelle decorative di cui sarai già a conoscenza. Sai che cosa succede se metti le pigne a bollire? Non lo immagineresti mai: prova a farlo e scopri che cosa accade.

Che cosa succede se si fanno bollire i frutti del pino

In ogni caso, restano pur sempre bellissime. Ma esse non sono semplicemente un elemento decorativo. Sai che se le metti a bollire puoi ricavarci qualcosa di straordinario? Di che cosa stiamo parlando? Di un bellissimo e naturale profumatore per ambiente!

Ebbene sì, è davvero possibile realizzare un profumo per la casa solo servendoti del frutto del pino. Ti spieghiamo come realizzare il profumatore in pochi e semplici passi. La prima cosa da fare è preparare le tue pigne.

Assicurati che esse siano asciutte. Per avere un effetto migliore e più duraturo dovresti procurartele l’anno prima per l’anno dopo e metterle in un luogo asciutto. Ci rendiamo conto che questa operazione non è sempre facile da realizzare.

Non preoccuparti, raccoglie quelle che trovi, lavale attentamente servendoti di uno spazzolino per il bucato e lasciale asciugare per qualche settimana. Quando saranno secche al punto giusto potrai iniziare a preparare il tuo profumatore.

Passiamo allo step successivo. Per questa fase ti servirà il forno. Sì, hai letto bene. Prepara le pigne su una teglia e infornale per pochi minuti in forno preriscaldato a 180 gradi. Questo procedimento ti servirà per sterilizzarle e pulirle per bene.

La terza fase è la più importante: togli le pigne dal forno, riempi una pentola piena di acqua e metti le pigne a bollire per circa 30 minuti. Nell’acqua aggiungi dei bastoncini di cannella, di vaniglia o di arancia in modo che l’acqua abbia una profumazione bellissima.

Trascorso questo tempo, togli le pigne dall’acqua e mettile in un sacchetto di plastica ermetico. Aggiungi nel sacchetto gocce di olio essenziale come quello all’arancia, alla cannella o alla lavanda.

Lascia il sacchetto in un luogo asciutto per 24 ore et voilà, il giorno successivo, quando estrarrai le pigne dal sacchetto, avrai un profumatore naturale da posizionare nell’angolo della casa che preferisci. La pigna profumata rimarrà tale per più di una settimana. E tu, eri al corrente di questo metodo per creare un profumatore naturale?