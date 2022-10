Cannabis, in Germania il governo approva linee guida sulla legalizzazione

By

In Germania il governo ha approvato il documento con le linee guida della legge sulla legalizzazione della Cannabis: “politica sulle droghe va cambiata”.

Il documento con le linee guida è stato approvato, adesso il piano dovrà essere trasformato in proposta di legge, poi seguire il voto in Parlamento. In Germania si mira a cambiare la politica contro le droghe, pensando alla salute dei giovani e a combattere il mercato nero della droga leggera. Uso personale fino a 30 grammi, e consumo con età minima di 18 anni.

Germania, grandi passi avanti sulla legalizzazione della Cannabis

La lungimiranza del governo tedesco potrebbe, in qualità di apripista, mettere a segno in Europa un passo avanti importantissimo per combattere la criminalità e il mercato nero della droga. Stiamo parlando ovviamente della legalizzazione della cannabis, argomento controverso, che ha creato dibattito anche nel nostro Paese.

Ma in Germania il governo ha approvato in queste ore un documento con le prime linee guida di quella che dovrà essere la nuova proposta di legge. Dopo i vari iter la legge dovrà essere poi votata in Senato, e una volta approvata bisognerà aspettare anche il vaglio dell’Unione Europea.

Intanto un altro passo verso il progresso in termini di lotta alle droghe da parte della Germania, dove il consumo di sostanze stupefacenti è alto tra i giovani. Dai 18 ai 24 anni sono il 25% a fare uso di droghe leggere, mentre nel 2021 sono stati 4 milioni i tedeschi ad assumere cannabis.

Lo riferisce il ministro della Salute, il quale nel corso di una recente conferenza stampa a Berlino ha posto l’accento sulla salute dei giovani e sulla necessita di regolarizzare il consumo e la riduzione della cannabis.

Germania, minstro Salute: “Sopprimere il mercato nero della droga”

La strada è quella della soppressione al mercato nero. Un duro colpo per le organizzazioni malavitose che – anche fuori dal nostro confine – incentrano la maggior parte delle entrate sulla vendita di droga.

Lo ribadisce Karl Lauterbach, a capo del ministero della Saluta tedesco, il quale ha parlato di una legge rivolta alla salute dei giovani, e che pensa anche alla sensibilizzazione su tale argomento.

Tra i primi dettagli del documento approvato dalla cancelleria, la depenalizzazione dell’uso personale ricreativo entro i 30 grammi di cannabis, e l’età minima per il consumo di 18 anni per i cittadini.

Dopo l’approvazione in Senato però la legge dovrà sottostare ai dettami della Commissione europea. La proposta verrà esaminata per evitare controindicazioni.

Nel frattempo in Germania sono partite le prime campagne di sensibilizzazione sulle droghe leggere, insieme a quelle di prevenzione per i giovani, di educazione per la cittadinanza e di consulenza anche sugli effetti che dovrebbero scaturire da una possibile – e in questo momento molto vicina – liberalizzazione della cannabis.