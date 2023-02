Verona, autotrasportatore muore cadendo in una cisterna

Ancora una tragedia sul lavoro e, questa volta, è accaduto in provincia di Verona. Un operaio è rimasto ucciso e quando è stato soccorso, nulla si è potuto fare per salvargli la vita.

Si tratta di un autotrasportatore che è rimasto vittima di un incidente proprio mentre stava lavorando. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Verona: autotrasportatore muore in un incidente

Si tratta ancora di notizie frammentarie in quanto le Forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto e l’esatta dinamica dell’incidente. A Pressana, in provincia di Verona, un autotrasportatore è rimasto ucciso mentre stava lavorando.

Stando a quanto appena ricostruito, l’uomo è morto dopo esser caduto all’interno della cisterna vuota di un camion che lui stesso stava controllando. Non si sa ancora per quale motivo e come sia caduto all’interno della cisterna stessa.

I suoi colleghi, quando si sono accorti che qualcosa non andava e non vedendolo più, hanno immediatamente chiamato il personale sanitario del 118, insieme ai Vigili del Fuoco. Una volta arrivati sul posto, insieme anche ai Carabinieri, subito si è provveduto a salvare e ad estrarre l’uomo dalla cisterna nella quale era caduto.

Quando l’hanno estratto, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. L’uomo era già morto quando sono riusciti, i Vigili del Fuoco, a tirarlo fuori dalla cisterna stessa. La tragedia è avvenuta, questa mattina, all’interno di un’azienda che si occupa di commercio, raccolta e stoccaggio di cereali e grani. L’azienda di chiama “Berti Group”.

Forse è inciampato ed è caduto in una cisterna

Stando alle primissime indagini, ma che sono ancora tutte da svilupparsi e confermarsi, l’autotrasportatore, per cause che devono essere ancora tutte accertate, è caduto all’interno della cisterna dove doveva caricare i cereali. Quando è stato recuperato dagli uomini dei Vigili del Fuoco, l’uomo era già morto, forse a causa dei gravi traumi provocati dalla caduta, forse anche violenta, all’interno della cisterna stessa.

La vittima aveva 50 anni. I soccorsi sono immediatamente arrivati, una volta allertati dall’azienda di cosa era successo. L’arrivo sia di un elicottero, che di un’ambulanza, quanto anche di un’auto medica, non sono bastati per salvare la vita all’uomo, di cui non sono state rese ancora note le generalità.

Non sono del tutto chiari i motivi della caduta. Stando alle indagini, non è da escludersi che possa essere inciampato e, di conseguenza, caduto nella cisterna dove doveva caricare cereali. Il decesso sarebbe sopraggiunto però per i gravi traumi riportati nella caduta. La vittima, infatti, avrebbe sbattuto la testa sul fondo della cisterna in modo violento.

Ancora un’altra vittima, un altro nome che si va ad affiancare ad una lista che, dal solo inizio del 2023, si presenta più lunga del previsto. Vittime di incidenti che, forse potevano essere evitati. Tragedie che non devono ripetersi mai più.