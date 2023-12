Addio ad Antonio Juliano, lo storico capitano del Napoli è morto a 80 anni

L’ex capitano ebbe il merito di portare Diego Armando Maradona nel club azzurro.

Il decesso è avvenuto in ospedale, dove l’ex calciatore era ricoverato per una malattia.

Addio ad Antonio Juliano

Il Napoli piange la scomparsa di Antonio Juliano, 80 anni, ex capitano del club, di cui è stato anche dirigente. Nato a San Giovanni a Teduccio il 26 dicembre del 1942, per ben 502 partite Antonio Juliano ha militato tra le fila azzurre, tra il 1961 e il 1978 ed è stato capitano per 12 stagioni. Ha giocato anche in Nazionale per 18 volte. Da calciatore si è laureato campione d’Europa nel 1968 e vice-campione del Mondo nel 1970.

Una volta dirigente, nel 1980 Juliano portò in Italia Ruud Krol ed ebbe il merito di portare a Napoli il campione Diego Armando Maradona. L’anno seguente lasciò il club per dissidi con il presidente Corrado Ferlaino. Rientrò come direttore generale nel 1998-99 in serie B.

Il decesso di Antonio Juliano è avvenuto in una clinica dove era ricoverato a seguito della malattia che l’aveva colpito.