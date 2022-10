Addio a Daria Visentin, studentessa trovata morta a Treviso

Daria Visentin è il nome di una studentessa di 24 anni trovata morta a Falzè, in provincia di Treviso.

La ragazza è morta nella notte fra sabato 22 e domenica 23 ottobre e il corpo è stato ritrovato dai suoi genitori.

La morte di Daria Visentin

La comunità di Falzè è ancora scioccata da quanto si è appreso nelle ultime ore.

Una sorridente ragazza di 24 anni di nome Daria Visentin è stata trovata morta nella notte di sabato scorso, il suo corpo senza vita è stato rinvenuto in camera sua dai genitori.

I funerali si terranno il 27 ottobre e si attende una grandissima folla perché Daria era molto conosciuta e ben voluta da tutti nel paese trevigiano dove viveva con la famiglia.

La tragedia ha colto tutti in modo inatteso. La 24enne viene descritta da tutti come una persona solare e piena di vita e soprattutto con tanti progetti in mente come è giusto che sia per una persona della sua età.

Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri, la ragazza si era recata ad una festa sabato sera per poi essere rientrata in tarda ora. La mattina dopo non si è più svegliata e ora si indaga proprio per cercare di capire cosa sia successo a quella festa.

In particolare gli agenti si concentrano sulle altre persone presenti e anche in queste ore le stanno rintracciando per capire le esatte azioni di Daria quel fatidico sabato sera, l’ultimo della sua vita.

La giovane potrebbe aver assunto qualche sostanza che ne ha causato un malore e quindi la morte ma si tratta solo di una primissima ipotesi – che non ha ancora nessun riscontro – e nulla viene escluso dagli inquirenti.

Per avere ulteriori riscontri si attendono i risultati dell’autopsia, poi la salma verrà restituita ai genitori per i funerali che dovrebbero tenersi il 27 ottobre verso le 15.

Il ricordo

Daria Visentin era una studentessa di 24 anni che si era laureata in Lingue all’Università di Trieste, figlia del noto falegname di Falzè, Livio Visentin.

A piangerla oggi oltre al papà c’è la mamma Cristina che non si dà pace per questa scomparsa, la sorella Chiara, la nonna Liliana e anche il fidanzato Michele.

Il profilo social di Daria è stato inondato da messaggi di affetto da parte dei tantissimi amici che parlando con gli agenti, hanno riferito di aver perso una buona amica e una ragazza molto solare dal sorriso contagioso.

Sconvolti per l’accaduto anche i membri della scuola di canto e musica Ivb VocalMusic School di Montebelluna, di cui la giovane faceva parte e dove aveva coltivato la passione per il canto. Questi l’hanno ricordata in un commovente post pubblicato su Facebook, salutandola con queste parole

“la nostra storica allieva daria è volata in cielo ma sarà sempre parte dei nostri cuori. buon viaggio anima pura”.

Parole semplici da cui però emerge un fortissimo dolore per la perdita di una ragazza d’oro. La scuola ha inoltre raccolto in un video in sua memoria i momenti più belli delle sue esibizioni.

La famiglia di Daria ha reso noto che le eventuali donazioni che verranno raccolte durante i funerali saranno devolute alla ricerca contro il cancro.

In merito alla scomparsa della 24enne ha espresso il suo dolore anche il parroco del paese, don Silvio Caterino, commentando come la morte di Daria sia arrivata come un fulmine a ciel sereno per una comunità che la adorava e in cui la sua famiglia era ben inserita e molto amata.

A “salutare” Daria c’è stata anche l’amministrazione comunale di Trevignano, con il sindaco Franco Bonesso e i consiglieri comunali, i quali hanno espresso vicinanza alla famiglia.