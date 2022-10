Scatta l’obbligo in strada: se non rinnovi questo foglio partono 3000 euro di multa

3000 euro di multa per coloro che non rinnovano questo importante foglio. Attenzione al nuovo obbligo della strada.

I controlli per le strade si sono moltiplicati e mai come in questo periodo le multe sono salate. La realtà dei fatti è che il Codice della Strada viene aggiornato continuamente al fine di mettere in sicurezza gli automobilisti, mentre sono in viaggio o da fermi. In questo caso specifico, le multe arrivano sino a 3.000 euro e tutto gira intorno ad un foglio che deve essere rinnovato il prima possibile. Di cosa stiamo parlando? Meglio fare chiarezza e approfondire l’argomento.

Nuovo obbligo della strada: quali sono le novità?

Si parla di zone a traffico limitato e dei parcheggi autorizzati in queste particolari vie. Ci sono situazioni di varia natura che non finiscono sempre nel migliore dei modi, soprattutto per gli automobilisti che non si informano oppure sono leggermente sbadati.

Facciamo un piccolo passo indietro: chi può usufruire delle zone di accesso ZTL in città? Tutti coloro che sono autorizzati come servizi pubblici, veicoli particolari per il trasporto di disabili, forze dell’ordine e il pronto intervento. Gli altri automobilisti devono munirsi di un permesso che ha validità annuale.

Questo documento viene rilasciato ad una sola persona e consente la sosta in queste zone controllate e che delimitano il traffico. Come accennato è una esenzione annuale e può essere richiesto dai soggetti che risiedono in queste zone, senza la possibilità di parcheggiare in un box o in cortile.

Parcheggiare in Ztl: sanzioni e nuovi obblighi

Il permesso è rilasciato nel momento in cui c’è una vera e propria necessità per l’automobilista, circolando e parcheggiando nella sua zona di residenza senza alcun limite. Il costo annuale varia in base al numero di permessi, la regione di residenza e anche al numero di persone che compongono il nucleo famigliare.

Una attenzione particolare a tutti i nuovi obblighi e alle sanzioni che possono scattare in caso di disattenzione o altri fattori rilevanti.

Nel momento in cui il nuovo permesso non viene rinnovato, scatta la multa che può arrivare sino ad un totale di 3.000 euro. Il messaggio di scadenza arriva sul cellulare sotto forma di testo tradizionale, per questo motivo molti utenti lamentano il fatto di non vederlo – riceverlo o leggerlo (essendo oramai una prassi poco usata).

Cosa è accaduto in Trentino? Multe da 3mila euro

Un episodio di questo tipo è stato raccontato dai media italiani, ed è una vicenda accaduta al Consigliere Comunale di Trento Andrea Maschio. Secondo il racconto della vicenda, il consiglio comunale è stato invitato a votare una delibera in contestazione a Maschio. Quest’ultimo ha ribadito la sua dimenticanza nel rinnovo del documento, nel momento in cui l’sms tradizionale sarebbe arrivato sul cellulare della madre.

Avrebbe quindi collezionato un insieme di multe e gli è stato consigliato di rivolgersi direttamente al Giudice di Pace, così da pagare il tutto con una maggiorazione. Questo fatto viene raccontato al fine che nessuno sottovaluti l’importanza del rinnovo del permesso di parcheggio in zona ZTL alla sua scadenza ricordando che le multe, accumulate, possono raggiungere sino a 3.000 euro.