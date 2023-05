Acconto IMU in scadenza a giugno 2023: novità e codici tributo per il pagamento con F24

Manca meno di un mese al pagamento dell’acconto IMU: scopriamo quali sono le novità e quali sono i codici tributo per il pagamento con F24.

Il 16 giugno 2023 è fissata la scadenza per procedere al pagamento dell’Acconto IMU. Con l’avvicinarsi del termine per pagare l’acconto è necessario essere preparati sulle novità, aggiornamenti e sui codici tributo da utilizzare per procedere al pagamento con F24. Tra le novità da tenere in considerazione le aliquote per procedere al calcolo.

IMU 2023: a giugno si deve provvedere a pagare l’acconto

Il 16 giugno 2023 è fissata la scadenza per procedere al pagamento dell’acconto IMU 2023, ovvero l’Imposta Municipale Unica, una tassa patrimoniale, il cui presupposto è la proprietà o il possesso del bene immobiliare. Si tratta di un tributo locale che colpisce tutti i possessori dei beni immobiliari e ha surrogato la vecchia Ici, l’Irpef e le altre addizionali regionali e comunali.

La normativa IMU nel corso degli anni ha subito modifiche e revisioni da parte delle Manovre di Bilancio. A partire dall’anno 2020 la TASI è stata unificata ed accorpata all’IMU con la finalità di snellire il pagamento e garantire gli introiti alle casse comunali.

Codici Tributo IMU 2023: ecco quali sono

Per il pagamento dell’IMU ci sono determinati Codici Tributo da utilizzare nella compilazione del Modello F24.

Ecco i Codici Tributo da utilizzare:

3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE

3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

3939 IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – COMUNE per esigenze di monitoraggio.

Codici tributo IMU 2023: come compilare F24?

Per procedere con la compilazione del Modello F24 è necessario leggere attentamente le istruzioni che sono riportate nella Risoluzione n. 29 del 29 maggio 2022. I codici tributo sopra elencati devono essere esposti in “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”. Devono essere riportati altri dati, tra cui il codice catastale dell’amministrazione comunale competente.

Nel caso in cui si voglia procedere al versamento dell’IMU mediante il ravvedimento, è necessario barrare la casella “Ravv.”. Se il pagamento si riferisce all’acconto è necessario barrare la casella “Acc.” E se il pagamento si riferisce al saldo è necessario barrare la casella “Saldo”.

IMU 2023: ecco quali sono le aliquote per il calcolo

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile le aliquote previste. Il Legislatore prevede aliquote base e ogni Comune può apportate delle variazioni in riduzione ed in aumento. Ogni Amministrazione comunale deve emanare un’apposita delibera, che fissa le aliquote da applicare per procedere al computo dell’IMU.