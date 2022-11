A cosa serve quel gancio sul carrello della spesa? Ha una funzione importante

Sai a cosa serve il gancio sul carrello della spesa? La funzione è specifica e sino ad oggi non ci avevi mai pensato.

È nato quasi per caso il carrello e oggi è uno degli strumenti maggiormente utilizzati per fare la spesa. Il suo inventore, Sylvan Goldman, un giorno era dentro il suo negozio di alimentari e ha potuto notare la difficoltà di moltissime donne con bambini nel fare la spesa. Per questo motivo in una notte ha ideato il primo carrello, con due cestini aiutati dalle ruote per agevolare le sue clienti. Sono passati tanti anni da quel giorno e il carrello è ancora un “mezzo di trasporto” per la spesa che aiuta a suddividere i pesi e poter andare al supermercato tranquillamente. La domanda che oggi nasce spontanea è un’altra: ma il gancio che troviamo sotto al manico a cosa serve?

Perché il carrello è fatto in questo modo?

Il carrello ha una forma molto particolare, studiata nei minimi dettagli al fine di consentire ai consumatori una maggiore comodità e una esperienza piacevole. Oggi inoltre ne possiamo trovare di categorie diverse, fermo restando che il classico si presenta in acciaio con le grate e un gancio sotto il manico.

Le grate hanno più funzioni, infatti servono alla cassiera per verificare che non siano rimasti dei prodotti al suo interno non pagati. Non solo, in caso di pioggia il carrello non caricherà mai acqua al suo interno così da poterli usare sempre e in ogni circostanza.

Ci sono, come anticipato, anche dei carrelli in plastica che sono stati adottati da alcuni punti vendita. Questi si differenziano per il colore e per la loro morbidezza oltre che ampiezza. La maggior parte dei supermercati predilige, come accennato, quello in acciaio per la sua robustezza e perché quasi del tutto indistruttibile.

Poi ci sono le ruote che direzionano il carrello in ogni parte, il manico comodo e lungo, un piccolo seggiolino per i bambini e il gancio. Questa caratteristica viene spesso e volentieri sottovalutata, tanto che praticamente nessuno sa a cosa serva il gancio: lo scopriamo insieme?

Gancio del carrello della spesa, a cosa serve?

Il semi anello si trova di norma sotto il manico e sono stati studiati per appendere una borsa personale oppure una piena di oggetti che non devono confondersi con la spesa. È un ottimo modo per distinguere le varie buste della spesa, magari con prodotti che sono stati acquistati altrove.

Oppure, si può usare per fare in modo che alcuni dei prodotti del supermercato non si mischino ad altri (come i detersivi per esempio). Gli anelli sono quindi uno strumento da sfruttare ogni volta che si fa la spesa, utilizzandolo per il trasporto di più elementi differenti al fine di agevolare quanto più possibile il consumatore.

Riepilogando: il gancio è stato aggiunto per appendere ogni tipo di borsa e lasciare le mani libere quando si fa la spesa. Da oggi in poi non smetteremo più di usarlo.