Verona-Spezia, probabili formazioni e statistiche

Continua il periodo negativo del Verona che non riesce a conquistare punti nonostante una buona condizione fisica, contro lo Spezia i gialloblu devono assolutamente vincere per cercare di migliorare una classifica che li vede all’ultimo posto con appena 5 punti conquistati in 14 partite.



La sconfitta subita contro la Juventus ha lasciato tanta amarezza a Henry e compagni che sono usciti dal campo senza punti nonostante una grande prova di squadra.

I risultati continuano a non arrivare e la situazione in classifica è ormai tragica, Bocchetti ha bisogno di punti, oggi per il Verona è quasi un’ultima chiamata.

Lo Spezia ha pareggiato nell’ultimo turno contro l’Udinese ed oggi vuole chiudere nel migliore dei modi un 2022 comunque positivo.

I liguri non hanno convinto in questa prima parte di campionato ed al momento sono al quartultimo posto con appena 10 punti conquistati.

Sfida delicatissima al Bentegodi, per entrambe è vietato perdere.

Verona con il 3-4-2-1, Henry torna titolare

Bocchetti schiera i migliori undici per una sfida da dentro o fuori e rilancia in attacco Thomas Henry.

Dopo aver riposato nel match contro la Juventus Veloso e Tameze tornano titolari a centrocampo con Doig e Lazovic sulle fasce.

Davanti a Montipo confermati Gunter, Dawidowicz e Ceccherini con Hien, uno dei migliori nella sfida contro la Juventus, che inizierà dalla panchina.

Verdi e Kallon saranno i trequartisti dietro ad Henry che parte favorito su Lasagna per sul ruolo di punta centrale.

3-5-2 classico per lo Spezia di Gotti

Problemi per Dragowski, in porta ci sarà per la seconda partita consecutiva Zoet difeso da Ampadu, Caldara e Nikolaou.



Sulle corsie laterali spazio a Holm e Bastoni con Bourabia, Ekdal e Agudelo a sostenere il centrocampo.

Ballottaggio aperto in attacco, uno tra Maldini e Verde giocherà titolare al fianco di Nzola, capocannoniere della squadra di Gotti.



Verona-Spezia, statistiche

Il Verona è imbattuto in Serie A contro lo Spezia, tre i successi e un pareggio per i gialloblu.

L’unico punto che lo Spezia ha raccolto contro il Verona è arrivato proprio al Bentegodi, lo scorso anno quando finì 1-1.

Dopo tre sconfitte consecutive lo Spezia è tornato a fare punti pareggiando l’ultimo match giocato in casa contro l‘Udinese.

Il Verona viene da sette sconfitte consecutive in campionato ma ha vinto le ultime sette su dieci contro avversarie delle metà bassa della classifica.