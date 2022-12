A cosa serve quel buco al centro del mestolo della pasta? Svelato il mistero

Tutti si chiedono a cosa serva quel buco al centro del mestolo da cucina. Oggi vi sveliamo il mistero: non serve a ciò a cui stavate pensando.

Scopriamo insieme qual è il giusto utilizzo del mestolo per la pasta e soprattutto perché gli ideatori hanno inserito un foro al suo centro.

A cosa serve il foro sul manico delle padelle

La cucina è ricca di utensili di cui magari neanche conosciamo i mille utilizzi. La padella sappiamo benissimo a cosa serva, ma alcune sue parti no. Il manico, ad esempio, è dotato di un foro che non tutti sanno come utilizzare.

Il foro presente nel manico delle padelle serve principalmente per appenderle a dei ganci, sia in cucina che in altre stanze della casa. In passato, infatti, le case non erano dotate delle stesse comodità di quelle moderne.

Spesso un solo ambiente fungeva da cucina, da camera da letto, da salotto e da stanza per gli ospiti. Proprio per questo, era importante ottimizzare lo spazio a disposizione e appendere pentole e padelle alle pareti o al camino, dove erano più facili da raggiungere.

Oggi, il foro nel manico delle padelle viene ancora utilizzato principalmente per questo scopo, ma può anche essere utile per appenderle in modo ordinato in cucina o in altre stanze della casa, evitando di occupare troppo spazio sui ripiani o in armadi.

Alcuni, però, usano il foro del manico della padella per un altro scopo. Il foro presente nel manico delle padelle serve anche come supporto per il mestolo durante la cottura. Invece di poggiare il mestolo su un piattino o di appoggiarlo di traverso sulla pentola, dove potrebbe rischiare di bruciarsi, è possibile inserirlo nel foro del manico della padella.

In questo modo il mestolo rimarrà in posizione verticale e sarà facile da raggiungere durante la cottura, senza doverlo appoggiare su una superficie che potrebbe essere calda o bagnata. Inoltre, il foro nel manico della padella può essere utile anche per evitare che il mestolo scivoli o si sposti durante la mescolatura degli alimenti.

Sveliamo a cosa serve quello del mestolo della pasta

La cucina è teatro di un altro mistero. In tanti si chiedono, infatti, a cosa serva il buco del mestolo della pasta. Il primo utilizzo è quello di impedire al grande cucchiaio di trattenere l’acqua di cottura. Ma non è tutto.

Un altro utilizzo del foro è quello di fungere da “misurino” per gli spaghetti: le quantità che passano attraverso il foro rappresentano la giusta dose per una persona. In questo modo è possibile cucinare la giusta quantità di pasta senza dover ricorrere a pesi o misure specifiche.

Inoltre, il foro nel mestolo per gli spaghetti può anche essere utile per evitare che la pasta si attacchi al mestolo durante la cottura.

Insomma sono tanti gli usi a cui si adatta il foro al centro del mestolo, ma il suo scopo principale è sicuramente la misurazione della quantità di pasta.