“2 gemelline in arrivo”, indiscrezione bomba da Buckingham: chi è in dolce attesa?

A Buckingham Palace è in arrivo un’indiscrezione che riguarda una dolce attesa da parte di un membro della famiglia reale. Ecco di chi si tratta.

Da qualche giorno, la Royal Family di Londra sta gestendo il temporale che si è abbattuto su Buckingham Palace a seguito della pubblicazione del libro Spare del principe Harry, secondogenito di Re Carlo III.

Da tempo lontano dalla famiglia reale, il principe da qualche anno si è allontanato dall’Inghilterra andando a vivere con sua moglie, l’ex attrice Meghan Markle in California a Montecito.

Buckingham Palace: ecco il lieto annuncio

Qualche anno fa, i due, avevano rilasciato un’intervista ai microfoni di Oprah Winfrey dove avevano parlato di alcuni comportamenti non belli da parte di alcuni membri della famiglia reali nei loro confronti.

In particolare, i problemi sarebbero nati per via del colore della pelle di Meghan e del loro primogenito Archie e per via dell’attrito formatosi tra il rapporto della Markle con sua cognata Kate Middleton.

La moglie del principe William, erede al trono, sembra essere molto stizzita per via della presenza di Meghan a corte e in questi giorni, nella biografia del principe Harry, sono stati spiegate le motivazioni.

Il tutto sarebbe nato per via di un problema legato all’abito da cerimonia, che la principessina Charlotte, secondogenita di Kate e William doveva indossare per il matrimonio di Harry e Meghan.

Una volta indossato l’abito, la principessina avrebbe avuto una crisi di pianto per via del fatto che non le calzava a pennello e la sua futura zia le aveva rassicurato che sarebbe stato modificato da una sarta per farlo aderire al suo corpo, come sarebbe accaduto per altri bambini presenti alla cerimonia.

L’indiscrezione dei tabloid europei

Proprio in questo caso, secondo le parole di Harry, Kate si sarebbe rivolta alla sua futura cognata in maniera non del tutto garbata dicendole che bisognava rifare tutto da zero e che doveva pensarci meglio.

Questo gesto, avrebbe fatto crollare la Markle che in quel periodo era molto debole dal punto di vista psicofisico a seguito della morte di suo padre e quindi aveva già il morale non del tutto allegro.

Per questo motivo, anche quando si è allontanata dalla corte reale, Meghan ha continuato a voler perseguire la sua causa contro la Royal Family di Londra nel suo podcast Archetypes invitando alcuni ospiti.

Ma la sua battaglia, potrebbe avere una brusca interruzione, in quanto potrebbe crearsi un vero e proprio scontro con sé stessa per via delle sue idee femministe e del suo voler difendere tutte quante le donne per i propri diritti.

Secondo il giornale tedesco Echo Der Frau, Kate Middleton starebbe aspettando un quarto figlio da William e pare si noti per via della mano che spesso adagia sul suo ventre e anche per la predizione da parte di Jemima Packington, nota veggente conosciuta in tutta l’Inghilterra. È stata proprio lei a prevedere la Brexit e ora sarebbe anche in pensiero per la Principessa Anna.

Sembrerebbe, che la gravidanza non sarà di un solo nuovo principe reale ma bensì di due anche se al momento non ci sono certezze su queste indiscrezioni che per ora rimangono tali. Il magazine affermerebbe attraverso le parole della nota veggente:

“2 dolci gemelline in arrivo per kate e william”

Per sapere se effettivamente Kate Middleton partorirà altri due royals baby, bisogna attendere l’ufficialità da parte di Buckingham Palace.