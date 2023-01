È accaduto a Palermo, alla scuola Emanuela Loi, dove i riscaldamenti sono spenti per un guasto che sarebbe stato segnalato diverso tempo fa, ma mai riparato.

Decine di genitori hanno messo in atto una protesta davanti al plesso, dopo aver saputo del ricovero della bimba di 9 anni. “Non è possibile che i nostri figli con questo freddo siano costretti a rimanere per intere giornate fermi seduti sulle sedie al gelo” ha detto una mamma all’uscita della scuola a IlGiornale.it.

Riscaldamento guasto: bambina va in ipotermia

Il riscaldamento guasto da settimane e i bambini costretti a stare in classe con giubbini e cappelli di lana. Una bardatura che però non è bastata a un’alunna di quinta elementare della scuola Emanuela Loi di Palermo, che è stata ricoverata per un principio di ipotermia. A quanto sembra, nella scuola il riscaldamento sarebbe guasto, come la stessa preside ha segnalato diverso tempo fa e come riferisce anche Il Giornale.it.

L’impianto di riscaldamento sarebbe fuori uso per via di una perdita nelle fognature e ora l’intervento per la riattivazione risulta quanto mai urgente.

“Nessun intervento è stato realizzato, il Coime, a seguito di sopralluogo, ha più volte comunicato che è impossibilitato a effettuare l’intervento richiesto trattandosi di intervento su locale confinato”

ha detto la preside della scuola, Rosaria Corona.

Nonostante ciò le lezioni sono andate avanti per i piccoli alunni e il gelo di questi giorni non ha di certo aiutato.

Questa mattina una delle bambine ha iniziato a tremare, così gli insegnanti hanno allertato il 118. I sanitari hanno trovato la piccola in ipotermia e l’hanno quindi trasferita in ospedale.