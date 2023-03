2 bicchieri di vetro e una corda, questa fantastica idea di riciclo è utilissima

Ci sono 2 bicchieri di vetro e una corda ed è facilissimo fare un qualcosa di unico e di personalizzato. Una idea utilissima.

Il riciclo creativo bussa sempre alla porta di chi ha un minimo di manualità e può trasformare il vecchio in nuovo. Sono tantissime le cose che si possono creare in pochi minuti, solo usando un pizzico di fantasia e qualche strumento di recupero. In questo caso, alcuni esperti fanno vedere come con 2 bicchieri di vetro e una corda si possa realizzare qualcosa di unico e personalizzato. Bastano pochi minuti, voglia di divertirsi e avere le carte in regola per svolgere questo piccolo lavoro di fai da te.

Riciclo creativo: come dare una seconda vita agli oggetti

Riciclare in un contesto storico come questo attuale è un must assoluto. L’ambiente chiede aiuto e in ogni modo bisogna cambiare il proprio stile di vita. La quantità di rifiuti prodotti da una sola famiglia supera dei limiti che non sono più tollerabili.

Per questo motivo è importante fare un piccolo passo indietro e cercare di recuperare, dove possibile, ogni tipo di oggetto. Gli esperti del fai da te creano ogni giorno dei tutorial che sono a disposizione per recuperare e creare qualcosa di nuovo.

Sono tutte cose che possono essere utili, che servono a dare un piccolo aiuto all’ambiente e anche per poter fare dei regali straordinari.

Cosa fare con 2 bicchieri e una corda?

Quando si hanno a disposizione dei vecchi oggetti, la prima cosa da fare è provare a realizzare qualcosa di nuovo. Questo consente di non aumentare i rifiuti, salvaguardare l’ambiente e fare in modo di poter regalare o avere qualcosa di personalizzato per la casa.

L’occorrente è il seguente:

Un cordino;



Colla a caldo;

2 bicchieri vecchi;

Spago;

Perline di varia natura.

Si inizia lavando i 2 bicchieri della nonna e poi asciugarli. Subito dopo si prende il cordino e si inizia a coprire il bordo inferiore con l’aiuto della colla a caldo. Una volta che il cordino è stato fissato, fare la stessa cosa con la parte superiore del bicchiere.

Subito dopo si prende uno spago rigido e si infilano delle perline personalizzate e a seconda del proprio gusto personale. Si realizza una coroncina e si fissa al bicchiere al fine che stia ferma. Che cosa è stato ricavato? Un bellissimo porta candele romantico, da appoggiare in tutta la casa. Il consiglio è di realizzare i portacandela uguali, così da impreziosire l’arredamento che si ha a disposizione.

Ci sono anche delle varianti, infatti i cordini possono essere di colore diverso così come le perline. Per qualcosa di più glamour, invece delle perline si possono usare degli strass da applicare anche sulla superficie esterna del bicchiere. Non solo, le candele sono a scelta tra piccolissime oppure lunghe per creare atmosfera.