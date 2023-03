Arrivano gli ultimi episodi della 19esima stagione di Grey’s Anatomy in cui ci sarà l’addio di Meredith

A partire da mercoledì 22 marzo saranno disponibili gli ultimi sei episodi della 19esima stagione di Grey’s Anatomy. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Che Meredith Grey (Ellen Pompeo) fosse in procinto di abbandonare per sempre Grey’s Anatomy lo sapevamo già: sono mesi che le voci si rincorrono del resto. Quello che non sapevamo ancora è come, quando e perché. Niente paura però: a breve potremo osservare con i nostri occhi come si concluderà il viaggio dell’attrice all’interno della serie che ne ha consacrato il successo mondiale. Nel frattempo, ecco qualche spoiler (anche sugli altri protagonisti).

Grey’s Anatomy: l’addio di Meredith

I fan di Grey’s Anatomy non hanno mai perdonato Shonda Rhimes per aver portato via Derek Sheperd (alias Patrick Dempsey) dalla serie. Sì, certo, l’attore avrà avuto i suoi buoni motivi per dire addio a colleghi, fan, troupe e chi più ne ha più ne metta, ma dopo undici anni, un tira e molla infinito con Meredith Grey, un tradimento – ai danni della prima moglie, Addison Montgomery, che a sua volta lo aveva tradito con il suo migliore amico Mark Sloan, morto poi in un incidente aereo dopo essersi innamorato follemente della sorella di Meredith (sì, è peggio di Beautiful) – due figli – avuti dopo un periodo di grandissima sofferenza, trascorso tra punture ormonali, un tentativo di adozione inizialmente andato male, mesi di pianti ininterrotti – non doveva andare così.

Tutti avremmo preferito che non morisse, ma che al massimo si trasferisse in un’altra città – del resto, la trama lo avrebbe permesso, siccome lui andava e veniva a Seattle da Washington D.C. in cui dirigeva un’importante progetto di ricerca voluto dal Presidente degli Stati Uniti in persona – e che lui e la Grey si separassero. Almeno in questo modo sarebbe potuto tornare nella serie almeno di tanto in tanto, ma Shonda, che in quell’occasione si meritò l’appellativo di “distruttrice” della serie – girava un meme che recitava “Grey’s Anatomy – detroyed (scritto al posto di created) by Shonda Rhimes” – non poteva “tradire” così l’amore tra i due protagonisti indiscussi di tutte le stagioni, troppo grande, folle e consolidato anche da un matrimonio e due figli ormai per essere buttato al vento. Era stato capace di superare tante crisi, anche coniugali, il trasferimento di lui, la lontananza. Non sarebbe potuto finire per nessun motivo al mondo. E allora l’unica scelta era far morire Derek.

E allora eccoci qui, alla vigilia della seconda parte della 19esima stagione: nel frattempo tutto è cambiato, i protagonisti principali – dove per principali si intende quelli che erano presenti fin dalle primissime stagioni – sono ormai andati via e una delle pochissime superstiti è proprio lei, Meredith, che negli ultimi otto anni, dopo la morte dell’amatissimo marito, aveva avuto una terza figlia (concepita con lui pochissime ore prima che morisse), ha fatto carriera, diventando un’istituzione della chirurgia generale, si è innamorata di nuovo, ha rischiato (più volte) di morire.

Eppure già sappiamo che avrà vita brevissima: siamo tutti pronti a dire addio anche a lei. Certo, qualcuno potrebbe essere anche contento del suo addio, considerando che è in pratica dalla primissima stagione che il personaggio attorno cui ruota tutta la trama raccoglie haters – del resto, si sa, la fama porta anche a questo – ma di certo dopo 19 stagioni non è facile dire addio a un personaggio, come non lo sarà stato per l’attrice dire addio a quella che è stata praticamente quasi tutta la sua vita negli ultimi due decenni.

Ora, lasciando da parte i motivi per cui Ellen Pompeo ha deciso di lasciare Grey’s Anatomy, cosa dobbiamo aspettarci? Ecco tutte le anticipazioni più succose.

Ecco cosa accadrà nella 19esima stagione

Allerta spoiler: potreste leggere qualcosa che non volete sapere, quindi se amate le sorprese, lasciate perdere il resto di questo articolo, altrimenti, ecco la grande uscita di scena di Meredith Grey.

La protagonista di Grey’s Anatomy si trasferirà a Boston, ma il suo addio ai suoi colleghi non sarà poi così strappalacrime come tutti ci aspettavamo, in pieno stile Grey potremmo dire. La scena dovrebbe essere più o meno questa: Miranda Bailey e Richard Webber – gli altri superstiti insieme a lei – le organizzano una piccola sorpresa per il suo ultimo giorno a Seattle, ma lei minimizzerà dicendo: “Vado soltanto a Boston, probabilmente sarò qui già la settimana prossima”.

A quel punto deciderà di concedersi un brindisi con tutti loro e osserverà le facce delle persone che per 19 anni hanno rappresentato letteralmente la sua famiglia, considerando che i genitori sono morti (e comunque con nessuno di loro ha mai avuto un ottimo rapporto, anzi potremmo dire che quello con il padre è stato del tutto inesistente), sua sorella Lexi anche ed è rimasta in vita solo l’altra, Maggie (che però ha scoperto di avere poco prima che il marito morisse), insieme ad Amelia, la sorella di Derek che lei definisce a sua volta tale e che le ha sempre dato un enorme aiuto con i figli.

All’appello mancherà solo un nome: Nick. Trattasi dell’uomo con cui Meredith ha intrecciato una liaison nell’ultimo periodo. Sarebbe potuto essere lui l’uomo che avrebbe cambiato la sua vita – fermo restando che il suo grande amore è e resterà sempre il dottor Stranamore, ammettiamolo – ma il suo trasferimento a Boston potrebbe aver cambiato tutto.

Alla vigilia del suo addio a Seattle, infatti, i due litigheranno. E qui i flashback si sprecano. Ce ne saranno vari, chiari riferimenti a frasi storiche passate. Il primo sarà a Derek ovviamente e alla famigerata richiesta disperata di Meredith ai tempi in cui il suo grande amore stava pensando di tornare con la moglie, Addison, con cui aveva trascorso undici anni e che aveva poi beccato a letto con il suo migliore amico e testimone di nozze, come abbiamo anticipato: “Prendi me, scegli me, ama me”. Ebbene, la dottoressa, facendo riferimento proprio a quel discorso, dirà a Nick: “Se devo scegliere, sceglierò me e i miei figli. Scelgo ciò che è meglio per noi e non ti supplicherò di amarmi”. Certo, sono passati quasi vent’anni dalla succitata richiesta, ormai tutto nella sua vita è cambiato, ha avuto tre figli nel frattempo, non è più una specializzanda al primo anno, ma è un chirurgo affermatissimo, è diventata una donna a tutti gli effetti e poi il “mittente” è diverso: era ovvio che non avrebbe affrontato questo addio con lo stesso pathos.

Ci sarà però un colpo di scena: Nick non riuscirà a raggiungere Meredith in aeroporto, ma le farà una telefonata giusto in tempo prima della sua partenza, in cui le confesserà tutto il suo amore. Lei, però, dal canto suo, fingerà un guasto della linea e gli prometterà di chiamarlo appena arrivata a Boston: ormai ha scelto sé stessa e i suoi figli.

La puntata si chiuderà con un altro riferimento al passato. La Grey leggerà un libro ai figli e alla fine dirà: “La fine della mia storia non è una sorta di per sempre, perché sono ancora viva, sono ancora qui e il sole sorge ancora”. Ascoltando queste parole subito la mente va a lei, Cristina Yang, la sua migliore amica, la sua “persona” che, prima di lasciare la serie le disse, riferendosi a Derek e al loro imminente trasferimento a Washington (sarebbe dovuta partire anche Meredith all’inizio, ma poi proprio ascoltando queste parole decise di desistere): “Non è lui il sole. Sei tu il sole”. Del resto, basti sapere che l’episodio in cui lascia tutto si intitola “I’ll follow the sun” e già questo dice tutto.

Detto ciò, la puntata in cui tutto questo potrà essere visibile sarà esattamente l’ottava e sarà disponibile da mercoledì 22 marzo su Disney+. Fino ad ora sono andate in onda solo le prime sei, quindi esattamente la prima metà. Ma cosa accadrà agli altri protagonisti?

A quanto pare, torneranno in pianta stabile Owen Hunt e Teddy Altman, nelle vesti di marito e moglie e chissà se, adesso che hanno “sigillato” il loro amore, questo non diventi anche meno tormentato. La loro amicizia ventennale, la scelta di lui ai tempi in cui faceva coppia fissa con la Yang (trovandosi a scegliere tra le due, scelse quest’ultima), l’arrivo di lei quando lui era ancora sposato con Amelia, poi la sua storia con Tom Koracic (con cui lo tradirà tra l’altro), i loro continui tira e molla avevano reso il loro rapporto molto complicato. Ma probabilmente adesso le acque si calmeranno.

Allo stesso modo, tutti si chiedono cosa accadrà ad Amelia Sheperd e Atticus Lincon (meglio conosciuto come Link). Ad oggi non abbiamo ancora notizie certe, quindi vi lasciamo con un mega punto interrogativo. Idem con patate vale per Catherine Fox, che tornerà a operare al Grey Sloan e Richard Webber: non sappiamo cosa combineranno, fermo restando che anche le loro vicende personali e sentimentali sono intricatissime.

Quello che è certo è che tornerà Addison Montgomery, la prima moglie di Derek Shepherd, che tanto aveva odiato Meredith per averle portato via definitivamente il marito, ma che alla fine era diventata quasi una sua amica.

Ci sarà poi un (quasi) commovente parallelismo con la prima stagione: nonostante la soffitta della casa della Grey sia andata ormai a fuoco, il resto dell’appartamento è ancora agibile e così la dottoressa deciderà di affittarla a tre specializzandi. Vi dice qualcosa la convivenza tra Meredith, Izzie e George nella prima stagione?

Detto ciò, un’altra certezza è che Ellen Pompeo non sarà l’unica a lasciare Grey’s Anatomy: insieme a lei ci sarà anche Kelly McCreary (Maggie Pierce in pratica, cioè sua sorella nonché capo di chirurgia cardiotoracica dalla fine della decima stagione). Abbiamo visto la dottoressa destreggiarsi tra il padre biologico (Richard Webber) che non aveva mai conosciuto, la madre morta (Ellis Grey), amori non corrisposti (quello per Nathan Riggs, che si innamora di sua sorella, salvo poi lasciare anche lei per tornare con la sua ex nonché sorella di Owen che credeva morta), fidanzamenti finiti male (come quello con Jackson Avery) e un matrimonio, con Winston Ndugu (Anthony Hill), quasi del tutto naufragato in poco tempo.

Anche la McCreary, quindi, dopo nove anni ha detto basta alla serie, lasciando comunque un vuoto narrativo, soprattutto alla luce del fatto che il pubblico si era ormai abituato ad assistere alle vicende del trio di sorelle – composto da lei, Meredith appunto e Amelia – e che quindi l’assenza di due di loro potrebbe cambiare irrimediabilmente anche le sorti della terza.

La stessa attrice ha commentato il suo addio così: “Dico addio a Maggie e alla sua famiglia al Grey Sloane. È stato un grande onore farne parte. Sarò sempre grata a Shonda Rhimes, la produttrice e creatrice della serie, per aver trascorso nove anni esplorando un personaggio”.

Se volete sapere come si concluderà poi la 19esima stagione, ecco un altro spoiler: la Grey tornerà nel dodicesimo episodio, ma a quanto pare la sua sarà solo un’apparizione fine a sé stessa, perché la Pompeo non pare aver alcuna intenzione di tornare nella ventesima stagione (ammesso che ci sarà, ci sono ancora seri dubbi al riguardo). Il fatto che alcuni personaggi “storici” siano tornati, da un lato fa ben sperare in un futuro della serie, ma dall’altro ci dice davvero poco. Per adesso è ancora tutto da vedere: l’assenza di Meredith potrebbe farsi sentire, quindi c’è da capire come i fan la prenderanno e reagiranno, anche se resterà sempre come voce narrante, com’è stato fin dal primissimo episodio della prima stagione.

Il futuro dell’ospedale – e della storyline – è però incerto: non abbiamo notizie certe sul gran finale di stagione ora come ora, ma quello che possiamo dire è che se alla fine della 19esima stagione ogni storia sarà chiusa e tutti i protagonisti troveranno il loro finale, probabilmente non ci sarà bisogno di una continuazione, in caso contrario invece ci troveremo ad assistere a nuove vicende dei chirurghi più amati della tv. Tutto, come sempre, dipenderà dagli ascolti, ma anche dai singoli attori e dai loro impegni.

Staremo quindi a vedere cosa ci riserverà il futuro: del resto, chi è riuscito a resistere e a mantenere alta l’attenzione per 19 stagioni di fila, merita un premio speciale per la pazienza, quindi il minimo che Shonda possa fare è garantire loro un finale degno.