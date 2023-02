Zaniolo, accordo Roma-Galatasaray: al club 16 milioni più bonus

Nicolò Zaniolo è atteso a Istanbul per le visite mediche con il Galatasaray. La Roma ha trovato l’accordo con il club turco per poco meno di 20 milioni.

A breve la partenza per la Turchia, che segnerà la fine dell’avventura di Nicolò Zaniolo alla Roma. Si conclude con la cessione dunque la storia intricata degli ultimi mesi tra il talento della nazionale e i giallorossi, dopo la rottura, le minacce dei tifosi, la fuga dalla città e le polemiche.

Zaniolo-Galatasaray è fatta: alla Roma 16 milioni più bonus

Gli ultimi mesi alla Roma per Zaniolo erano stati un inferno, tra esclusioni dalla rosa, polemiche e attriti, smentite e lettere d’amore – quella inviata all’Ansa che sapeva tanto di pace fatta. Il calciatore aveva fatto un passo verso il club, nonostante la società lo avesse escluso perfino dagli allenamenti, chiamando la Roma “una famiglia”. Ma non è bastato.

Quando le notizie di una rottura e del mancato rinnovo si erano fatte insistenti anche le minacce, da alcuni tifosi. Poi la Curva e lo striscione “Sostegno a Zaniolo”. Insomma, un caos risoltosi con la cessione, finalmente.

Quella che fino a qualche anno fa era considerata da tutti la più grande promessa del calcio italiano vola in Turchia. Ad attenderlo a Instanbul il Galatasary che per averlo alla corte di Okan Buruk ha sborsato meno di 20 milioni. Alla Roma andranno infatti 16 milioni di euro più 3,5 du bonus con una percentuale – il 15% – che spetterà anche all’Inter. Al calciatore andranno invece 4 milioni di euro bonus compresi, e in giornata è atteso in Turchia per effettuare le visite mediche di routine, poi la firma del contratto.

Zaniolo vola in Turchia: niente Milan

Negli anni tanti club italiani si erano interessati al gioiello del settore giovanile nerazzurro – con i milanesi che lo avevano ceduto alla Roma nell’affare Naingolann. La Juventus su tutte era stata sempre molto interessata al classe 1999, ma negli ultimi anni le cose per Zaniolo si sono complicate non solo per vicende extra campo. I due gravi infortuni subiti alle ginocchia ne hanno compromesso forse prestazioni – nonostante il gol vittoria dello scorso anno in finale di Conference Leauge – e appeal.

A gennaio era stato il Milan a un passo dall’ingaggiare l’ormai ex Roma, ma la società rossonera non ha mai dato lo strappo finale alla trattativa, forse per dissapori tra dirigenza sportiva e società. Anche le cifre erano parse simili, quelle richieste dai giallorossi per lasciar partire Zaniolo in direzione Milano.