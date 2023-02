Test visivo, hai già trovato l’uccellino? Non è per tutti: difficile trovarlo in 5 secondi

Test visivo, hai individuato l’uccellino dell’immagine? Questo quiz non è fatto per tutti. Secondo le statistiche, solo l’1% riesce a risolvere la sfida. Se ce la fai in 5 secondi, sei davvero un genio.

Questo nuovo test visivo che ti proponiamo è davvero complicato: solo chi è super attento e con l’occhio di acqua riesce a trovare l’uccellino nell’immagine. Tu lo hai individuato? Hai a disposizione 5 secondi.

Test visivi per la salute del cervello

Studiosi, esperti e figure sanitarie specializzate nello studio del cervello come i neurologi, si trovano d’accordo su una cosa: i test visivi sono un ottimo strumento per mantenere il cervello allenato.

Attraverso i giochi di illusione ottica o semplicemente puzzle numerici, la tua mente è stimolata quotidianamente a cercare i dettagli e ad acuire funzioni visive e concentrazione che con gli anni potrebbero diminuire drasticamente.

I giochi di logica, i test di intelligenza o i quiz visivi, come li vogliamo chiamare, consentono alla tua mente di mantenersi allenata e di arrivare in età matura con un cervello sempre super attivo e oltremodo concentrato.

I test di questo genere rappresentano proprio una ottima medicina per la salute del cervello. Allenati quotidianamente per tutelare la salute di uno degli organi più importanti del tuo corpo.

Il test visivo che ti proponiamo oggi è davvero complicato, solo pochissimi riescono a risolverlo. Hai davanti un’immagine che a prima vista potrebbe sembrarti caotica: ti diciamo che nella foto si nasconde un uccellino. Hai 5 secondi per trovarlo.

Perché i giochi ottici inganno il cervello?

Se è vero che i test visivi, i puzzle numerici e i giochi di illusione ottica sono ottimi strumenti per tenere allenato il cervello, è anche vero che attraverso di essi la nostra mente subisce il cosiddetto “inganno percettivo”.

Studiosi e neurologici lo confermano da sempre: la realtà è percepita in maniera diversa da ciascuna persona. Il cervello di ognuno di noi individua dettagli o si concentra su elementi che possono sfuggire all’attenzione di un’altra persona.

Per quale ragione si verifica questo? Una risposta c’è ed è anche semplice: perché la percezione di una realtà o di una dimensione è del tutto soggettiva. Il nostro cervello è indotto, grazie anche all’aiuto dei nostri occhi, a concentrarsi su alcuni dettagli piuttosto che su altri.

Allenandoti però quotidianamente, potrai acuire e sviluppare sempre di più le tue funzioni visive consentendo alla tua mente di mantenersi allenata, cosa ottima questa soprattutto con l’avanzare dell’età.

Che cosa devi fare per mantenere dunque in salute il tuo cervello? Dovresti, secondo i neurologi, allenarti quotidianamente con i test visivi o i giochi di illusione ottica. Prendi per esempio in considerazione quello che ti proponiamo oggi: si tratta di uno dei più difficili da portare a compimento. Secondo le statistiche, solo l’1% riesce a risolvere il quiz. Tu sei tra i cervelloni?

Testo dell’uccello: la soluzione

I giochi di illusione ottica aiutano la nostra mente a rimanere allenata ma stimolano anche la nostra curiosità e solleticano il nostro spirito di competitività. Tu sei in grado di risolvere il quiz che ti proponiamo oggi?

Guarda attentamente l’immagine che ti abbiamo allegato poco sopra e concentrati: hai cinque secondi a disposizione per individuare l’uccellino nella foto. Secondo le statistiche, solo l’1% degli internauti riesce a risolvere questo test. Tu sei tra i fortunati?

Sappiamo che è davvero complicato e quindi vogliamo darti un indizio importante: controlla attentamente tra le rocce che ti ritrovi proprio davanti ai tuoi occhi. Se sei riuscito ad individuare l’uccellino da solo, significa che sei davvero un genio e meriti 100 minuti di applausi per il tuo occhio da aquila.

Se invece sei ancora alla ricerca del pennuto, ti forniamo noi la soluzione. Puoi vedere l’uccellino nella parte bassa dell’immagine, nell’angolo a destra. Non scoraggiarti se hai avuto difficoltà a risolvere questo quiz, con il tempo e un po’ di allenamento diventerai anche tu bravissimo.