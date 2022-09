“Ylenia ti aspetto”, Romina Power a braccia aperte: il messaggio commuove tutti

La storia di Ylenia Carrisi rimane ancora oggi un mistero: la primogenita di Romina Power e Albano Carrisi è scomparsa in circostanze misteriose decenni fa. Ma la mamma non si arrende e la aspetta sempre, come scrive in un messaggio strappalacrime sui social. Ecco cosa ha detto Romina.

Una scomparsa che ha distrutto i cuori di Romina Power e Albano Carrisi, i cantanti famosissimi in tutto il mondo che non hanno avuto una vita privata semplice.

Nel 1993, infatti, la loro primogenita Ylenia scompare nel nulla e non è mai più stata ritrovata, nonostante le ripetute ricerche. Mamma Romina, però, nonostante siano passati quasi 30 anni non si rassegna e manda un messaggio indirizzato alla figlia tramite i social.

Romina Power scrive alla figlia Ylenia: “Ti aspetterò sempre”

La perdita di un figlio è un dolore che non si può superare, più di qualsiasi altro lutto: è questo quello che hanno provato Albano Carrisi e Romina Power, ex coppia dello spettacolo e nella vita, che nel 1993 hanno perso le tracce della loro figlia Ylenia, prima dei loro quattro figli.

La giovane all’epoca, che oggi avrebbe 52 anni, si trovava negli Stati Uniti d’America, precisamente a New Orleans, un viaggio che i genitori le avevano sconsigliato. Ma Ylenia era uno spirito libero e aveva deciso di partire per questa avventura negli USA, ma dopo il 31 dicembre di quell’anno si persero le sue tracce.

Tantissimi furono i testimoni che vennero interrogati, ma non si è mai capito cosa potrebbe essere successo alla figlia dei Carrisi-Power.

Oggi, dopo quasi 30 anni dalla scomparsa, ci sono ancora molti dubbi ma Romina Power è ancora speranzosa di rivedere, prima o poi, la sua bambina.

Lo afferma pubblicamente, in un post su Instagram, che la ritrae in una bellissima foto insieme alla figlia, alla quale dedica queste parole: “Ylenia mia casa voglio che tu sappia che la mamma ti aspetta sempre!”

Parole che commuovono, pensieri di una mamma che non si è mai arresa e che di sicuro in questi anni avrà sofferto tantissimo per la scomparsa della figlia, che tra l’altro è stata anche dichiarata morta a Brindisi, dopo un’istanza presentata da Al Bano.

Sono tanti i messaggi ricevuti dai follower di Romina, che le danno speranza, amore e tantissima vicinanza in momenti delicati come questo, in cui una mamma sfoga la sua tristezza.

La storia travagliata di Albano e Romina Power

Albano e Romina Power ne hanno passate così tante insieme: la scomparsa della figlia Ylenia è stata una delle tappe più difficili della loro storia, che però è stata anche bellissima e ha fatto sognare migliaia di persone.

Dal 1974, Albano e Romina hanno regalato tantissime emozioni ai loro fan, con canzoni che sono diventate parte della storia della musica italiana: Felicità, Nostalgia Canaglia e Ci sarà, tra le tante.

Nel 1967 si incontrano e si innamorano: lei 16 anni appena, lui 24, che girano insieme un musicarello che sarà la scena del loro colpo di fulmine.

Da allora, per ben 29 anni non si sono mai lasciati e hanno costruito una bellissima famiglia, con quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

Dopo la tragedia di Ylenia, però, Romina si ritira dalle scene, tanto che Albano comincia la sua carriera da solista. Le cose non tornano più come prima e nel 1999 i due, con sconcerto di tutti i loro fan, si separano ufficialmente.

Il divorzio arriverà dopo qualche anno, nel 2012. Oggi, Albano e Romina sono tornati insieme sulle scene dopo anni e anni e, come si percepisce, hanno ancora un bellissimo rapporto.