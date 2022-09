Zakaria è vicino al Chelsea, altra probabile uscita in casa Juventus

Il Chelsea nelle ultime ore ha aumentato i contatti con la Juventus, l’obiettivo è portare a Londra Denis Zakaria che con l’arrivo di Leandro Paredes e l’esplosione di Fabio Miretti è scivolato in fondo alle gerarchie di Massimiliano Allegri. A pochi minuti dalla chiusura del calciomercato le parti sembrano molto vicine



Potrebbe finire dopo appena sei mesi l’avventura in bianconero di Denis Zakaria, il calciatore svizzero è in trattativa con il Chelsea e il trasferimento potrebbe essere ufficializzato negli ultimi minuti di questa sessione di calciomercato estivo.

Thomas Tuchel ha chiesto alla propria dirigenza un centrocampista fisico da alternare a N’Golo Kane ed il profilo del numero 28 bianconero piace molto all’allenatore tedesco.

Il Chelsea però dovrà affrettare i tempi, il calciomercato chiuderà tra circa un’ora e Juventus e Chelsea proveranno a chiudere la trattativa prima della chiusura ufficiale della sessione.





La Juventus potrebbe sacrificare Zakaria

Arrivato soltanto a gennaio insieme a Dusan Vlahovic, Denis Zakaria ha subito impressionato nelle prime uscite in maglia bianconera trovando il gol all’esordio contro il Verona e dando una valida alternativa ad Allegri nel centrocampo.

Gli infortuni però hanno frenato la stagione del centrocampista svizzero che ora potrebbe decidere di rilanciarsi ufficialmente con la maglia del Chelsea.



Dopo aver ceduto Arthur in mattinata al Liverpool i bianconeri potrebbero sacrificare anche Denis Zakaria che sembra ormai vicinissimo ad accettare la proposta del Chelsea.

Lo svizzero è un giocatore comunque apprezzato da Max Allegri ma gli arrivi di Paredes e Pogba con la successiva esplosione di Fabio Miretti hanno frenato l’inserimento di Zakaria che ora è indietro nelle gerarchie del tecnico toscano.

Il Chelsea sta facendo un tentativo last minute per assicurarsi il centrocampista svizzero ma il tempo stringe e in caso di fumata nera i Blues proveranno a completare questa operazione nel mercato di gennaio.



Come ribadito in più occasioni anche da Maurizio Arrivabene la Juventus ha bisogno di smaltire la propria rosa e la cessione di Zakaria (a titolo temporaneo) permetterebbe ai bianconeri di diminuire il monte ingaggi e assorbire meglio il recente acquisto di Leandro Paredes.

Queste ultime ore di mercato saranno decisive ma la sensazione è che le parti siano ormai vicinissime e che Zakaria sia sempre più lontano dalla Juventus.

I bianconeri ora sperano di recuperare Paul Pogba e di costruire intorno al francese il nuovo centrocampo per tornare a vincere fin da subito.