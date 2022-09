Nadal sfida Fognini, il ligure cerca l’impresa

Nella notte italiana il nostro Fabio Fognini sfiderà Rafael Nadal nel match di secondo turno dello US Open 2022, impresa proibitiva per il tennista italiano che però in passato ha già dimostrato (proprio a Flushing Meadows) di avere le armi per battere il fenomeno spagnolo



Un Nadal ancora non al massimo della condizione fisica si prepara a sfidare ancora una volta Fabio Fognini, quello di stanotte sarà il il 18esimo match tra i due con lo spagnolo che comanda con 13 vittorie.

Proprio all’Arthur Ashe di New York nel 2015 Fabio Fognini disputò una delle migliori partite della propria carriera rimontando Nadal di due set e vincendo la partita dopo oltre quattro ore di gioco.

Rafa Nadal in questo 2022 ha dimostrato di essere praticamente imbattibile nei tornei dello slam e a New York cerca il suo 23esimo titolo major in carriera.

L’impresa per Fabio Fognini è quasi impossibile ma il tennista ligure ha definito questo match “un regalo” per la propria carriera e proverà a replicare la straordinaria prestazione del 2015.

Fognini cerca l’impresa contro Nadal

Rafa Nadal ormai lo conosciamo, lo spagnolo è una macchina perfetta e difficilmente si farà sorprendere da un tennista che ha affrontato tante volte in carriera e che conosce molto bene.

Il maiorchino proverà a partire subito forte comandando gli scambi e provando a dominare il gioco con il suo dritto mancino.

Fabio Fognini dovrà essere bravo a non innervosirsi cercando di sfruttare (se ci saranno) i piccoli passaggi a vuoto di Rafa Nadal.

L’assenza di Novak Djokovic, escluso dal torneo per la decisione di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, ha ovviamente dato ancora più carica allo spagnolo che proverà ad allungare il proprio record slam proprio a discapito del tennista serbo.

Fabio Fognini ha la grande chance di regalarsi una notte da campione contro uno dei migliori giocatori della storia di questo sport, il ligure dovrà cercare, comunque vada, di uscire a testa alta e tra gli applausi dell’Arthur Ashe Stadium.

Per Nadal un test comunque importante, Fognini in tante occasioni ha dimostrato di avere il tennis giusto per mettere in difficoltà lo spagnolo soprattutto in una superficie veloce come quella americana.

Appuntamento a stanotte quando alle 2:30 italiane Fabio Fognini affronterà Rafa Nadal, in palio il terzo turno in uno US Open in cui il tennis italiano ha ancora sia Matteo Berrettini che Jannik Sinner.