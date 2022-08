Wijnaldum si avvicina alla Roma, trovato l’accordo con i giallorossi

Dopo il clamoroso acquisto di Paulo Dybala, Tiago Pinto è pronto a chiudere anche la trattativa per portare Georginio Wijnladum nella Capitale. Il club ha trovato un accordo con il centrocampista olandese e la fumata bianca definitiva è attesa nelle prossime ore



Con la vittoria della Uefa Conference League si è aperto ufficialmente un nuovo ciclo per la Roma di Jose Mourinho che ora ha l’obbligo di arrivare tra le prime quattro del campionato per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Sistemata la fase offensiva con l’acquisto di Dybala, i giallorossi sono pronti a chiudere un altro colpo importante portando a Roma l’esperto centrocampista olandese Georginio Wijnaldum, in uscita dal Paris Saint-Germain.

Il classe ’90 è molto stimato da Mourinho che ha chiesto un ulteriore sforzo alla propria società per portare l’ex Liverpool nella Capitale ed aumentare il tasso tecnico della squadra.

Wijnaldum-Roma, ci siamo!

L’obiettivo di Jose Mourinho è chiaro, per fare il salto di qualità definitivo la Roma ha bisogno di qualità e personalità, caratteristiche che spesso sono mancate nelle recenti stagioni compromettendo nettamente risultati e prestazioni.

Gli arrivi di Nemanja Matic e Paulo Dybala hanno dato maggiore tranquillità all’ambiente che ora è pronto ad affidarsi a due campioni che, nelle proprie carriere, hanno già dimostrato di saper gestire al meglio le pressioni.

Il nome di Wijnaldum si sposa perfettamente con le esigenze dello Special One che ha bisogno di calciatori in grado di prendere in mano la squadra nei momenti più difficili e di guide tecniche per i giocatori più giovani.

L’olandese ha trovato un accordo con il club giallorosso che ora formulerà un’offerta ufficiale ai campioni di Francia sperando di chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile.

A dieci giorni esatti dall’inizio della Serie A, Mourinho vuole completare la propria rosa per preparare al meglio una stagione che sarà fondamentale per capire le reali ambizioni di una squadra che sembra in continua evoluzione.

La vittoria in Conference League ha dato tanto entusiasmo all’ambiente, ora i giallorossi dovranno essere bravi a ripartire subito con il piede giusto per non vanificare quanto fatto fino a pochi mesi fa.

La coppia Wijnaldum-Matic rappresenterebbe il giusto mix di qualità ed esperienza per una Roma che deve necessariamente piazzarsi tra le prime quattro per conquistarsi la qualificazione alla prossima edizione della Uefa Champions League, competizione da sempre speciale per il tecnico Jose Mourinho.