Wi-Fi rallentato, allontana questo oggetto dal router: ruba tutto il segnale internet

Esiste un oggetto da tenere assolutamente lontano dal router se non si vuole rischiare di avere il Wi-Fi rallentato. Ecco qual è.

Il router Wi-Fi è un oggetto fondamentale nella vita moderna, ormai tutti lo utilizziamo, sia per lavoro che per svago. Tuttavia, a volte il segnale emesso dal modem può risultare disturbato e dare qualche problema. Ci sono numerose possibili cause che possono interferire con il segnale del router, ma ce n’è una che molti di noi potrebbero non conoscere: gli specchi.

Tenere lo specchio lontano dal router o avrai il Wi-Fi rallentato.

Gli specchi sono oggetti comuni nelle case e spesso vengono utilizzati per decorare gli ambienti o per riflettere la luce. Tuttavia, molti di noi non sono consapevoli del fatto che all’interno degli specchi c’è uno strato metallico che può interferire con il segnale Wi-Fi.

Questo strato metallico funge da schermo, che protegge lo specchio dalle interferenze elettromagnetiche esterne, ma allo stesso tempo interferisce con il segnale Wi-Fi. Gli specchi possono disturbare il segnale del router Wi-Fi in modo significativo. Se il dispositivo viene posizionato troppo vicino allo specchio, il segnale può essere bloccato o attenuato.

Per questo motivo, è importante evitare di posizionare il modem vicino agli specchi. Idealmente, il router dovrebbe essere posizionato in alto e lontano dalle pareti perimetrali dell’ambiente. Inoltre, è consigliabile mantenere il dispositivo ad almeno un metro di distanza dagli specchi.

Come posizionare al meglio il modem Wi-Fi

In caso di problemi di segnale, è sempre possibile cercare di posizionare il router in un’altra posizione o utilizzare un ripetitore Wi-Fi per estendere la portata del segnale. Tuttavia, evitare di posizionare il modem vicino agli specchi può aiutare a ridurre gli eventuali problemi di interferenza del segnale Wi-Fi.

Alcuni potrebbero pensare che sia solo uno sfizio o un capriccio posizionare il router lontano dagli specchi, ma in realtà non è così. La posizione di questo dispositivo può avere un impatto significativo sulla qualità del segnale Wi-Fi. Anche gli oggetti comuni come i muri divisori, i divani e altri mobili possono interferire con il segnale Wi-Fi e quindi è importante fare attenzione alla posizione del router.

Per ottenere il miglior segnale Wi-Fi possibile in tutta la casa, in genere, è consigliabile posizionare il modem in una zona centrale della casa, come il corridoio principale o la sala da pranzo. È importante evitare di posizionare il modem vicino a grandi oggetti metallici, come frigoriferi o armadi metallici, poiché questo può interferire con il segnale Wi-Fi.

Inoltre, è fondamentale posizionare il modem lontano da fonti di interferenza, come i forni a microonde, poiché questi possono disturbare la trasmissione del segnale Wi-Fi. Se possibile, è anche consigliabile che il dispositivo si trovi in un’area rialzata, come su un ripiano o su un mobile, per migliorare la copertura Wi-Fi.

Per riassumere, quindi, per quanto possa sembrare assurdo o strano, gli specchi possono interferire con il segnale del router Wi-Fi. Per questo è importante mantenere il router lontano dagli specchi, ad almeno un metro di distanza. Posizionare il router in modo corretto può aiutare a garantire una connessione Wi-Fi stabile e affidabile.