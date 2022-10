Modem Wi-Fi, con questa mossa azzeri la bolletta: come tagliare i consumi

Non si può rinunciare al modem wi-fi ma sarebbe anche bello risparmiare. Con questo trucco si azzera la bolletta e si naviga velocemente.

In un mondo come questo moderno in cui viviamo, la connessione ad internet è ancora più importante di un letto comodo per riposare di notte. Dopo lo scoppio della pandemia da Covid 19, tutte le persone hanno dovuto rivedere il proprio stile di vita e nelle case è arrivato il model wi-fi per il collegamento veloce al web. Non solo per lavorare, ma anche per tutti gli studenti che si sono ritrovati da un giorno all’altro a studiare nella loro camera in collegamento con compagni e professori. Ora c’è un metodo per azzerare la bolletta da mettere subito in pratica.

Internet, come risparmiare sulla bolletta di fine mese?

Ci sono strumenti e soluzioni specifiche per avere una maggiore connessione negli ambienti domestici e non. Come anticipato è fondamentale oggi avere il Wi-Fi, non solo sotto un punto di vista professionale ma anche per lo svago.

La fibra ottica, inoltre, sta raggiungendo gran parte dell’Italia e seppur non sia ancora tutto così tecnologicamente avanzato, ci sono anche delle soluzioni per chi vive in zone remote difficilmente raggiungibili.

Il discorso si basa anche sulla potenza del 5G e sarebbe il caso di sfruttare le potenzialità anche a livello residenziale. In linea generale, per un abbonamento o per avere una buona connessione si spendono circa 30 euro al mese.

Chi si trova in zone come Milano, Roma o Torino è avvantaggiato ma ci sono esperti che hanno trovato un metodo alternativo per spendere zero euro e avere una connessione veloce, ricca di Gigabit.

Non si tratta di aiuti da parte degli operatori o extra trovati con le offerte del mese, ma di un metodo che dura per tutto l’anno.

Modem Wi-Fi, il metodo per azzerare la bolletta di fine mese

La prima cosa da evidenziare è che questo non è un metodo per tutti. Come per tutte le cose che riguardano la tecnologia, ci sono anche delle situazioni in cui dover fare un passo indietro e mantenere attive le soluzioni che sono a disposizione.

In casa si può usare anche lo smartphone per avere una rete HotSpot soprattutto se si ha un abbonamento con Giga illimitati. Questa soluzione è però consigliata solo per connettersi al PC in casi estremi e urgenti, perché si consuma tantissima energia e i trasferimenti di documenti o altro diventano impossibili.

Inoltre, l’Italia è uno dei Paesi dove – al momento – il costo dei Gigabyte è ancora basso. Perché, per esempio in Germania si parla di costi astronomici. Il portale Cable.co ha svolto una analisi mettendo insieme tutte le tariffe che sono presenti sul mercato.

In Italia si paga circa 0,24 euro per Giga, mentre in Francia sale a 0,36 euro per poi arrivare alla Spagna con 1,10 euro. I tedeschi pagano circa 3 euro e gli svizzeri arrivano ad una somma di 4,65 euro.

Facendo una ricerca accurata, si può arrivare a spendere meno di 10 euro arrivando ad azzerare la bolletta di fine mese con a disposizione tantissimi Giga. È un metodo da applicare per le esigenze di ognuno, ovviamente, ma per pagare meno sicuramente è un ottimo punto di partenza.