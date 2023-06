Whatsapp down, app bloccata in tutta Italia

Malfunzionamento segnalato in tutta Italia, e anche in altri Paesi. Whatsapp crolla dalle 19 della serata di oggi: ancora ignote le motivazioni.

Bologna, Milano, Torino, Palermo, Bari, Perugia, Torino e Roma. Ma sono anche tante altre le città in cui Whatsapp è andato in down nella serata di oggi. La nota applicazione di messaggistica ha dato filo da torcere agli utenti dalle 19 circa, di oggi 5 giugno, con migliaia di segnalazioni arrivate tramite social. Ristabilita la connessione intorno alle 20.30.

Whatsapp down, app bloccata in tutto il Paese

Dalle 19:00 alle 20:30 circa il malfunzionamento di Whatsapp. Nella serata di oggi la nota applicazione di messaggistica è andato in down per quasi due ore, creando disagi a migliaia di utenti in tutto il Paese. Le maggiori segnalazioni sono arrivate dalle grandi città, tra Bologna, Milano, Torino, Palermo, Bari, Perugia, Torino e Roma, ma anche in altre zone si sono verificati danni alla linea del social.

La rondella del caricamento continuava a caricare all’infinto, niente chiamate ne messaggi. Insomma, una dinamica alla quale ormai i milioni di utenti iscritti all’app verde sono bene abituati. Tantissime negli anni le cadute da parte di Whatsapp, che negli anni scorsi giocava qualche scherzo ai suoi utenti anche in maniera più frequente. Niente messaggi vocali, ne di testo. Qualcuno scrive sui social di non essere stato in grado di eseguire il backup dei dati. E ancora, qualche utente ha fatto sapere di essere riuscito ad accedere ma di non aver potuto effettuare il download delle foto.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 1:53 PM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you’re also having problems #Whatsappdown — Downdetector (@downdetector) June 5, 2023

Il malfunzionamento ha riguardato anche le versioni aggiornate dell’app. Intorno alle 20.30 poi la maggior parte degli utenti hanno potuto riprendere il normale funzionamento. Nemmeno la versione web dava segni di vita fino alle 21. Tante segnalazioni sono arrivate su Twitter, e sugli altri social dove gli utenti si sono riversati per rimanere in contatto.

Malfunzionamenti anche nel resto del mondo

Non ci sono state risposte ufficiali sul malfunzionamento di questa sera relativo a Whatsapp. Secondo quanto si apprende, anche nel resto del mondo, fuori dai confini italiani, diversi utenti hanno segnalato problematiche con Whatsapp, che però ad esempio negli States non viene utilizzato così frequentemente come in Italia.

In ogni caso, problemi sono stati riscontrati in Paesi come l’India, il Pakistan, gli Stati Uniti, Regno Unito. L’hashtag “whatsappdown” è stato utilizzato anche in altri Paesi in giro per il mondo, mentre rimangono ancora ignote le cause. Nessuna dichiarazione è arrivata da parte del gruppo Meta, che detiene la proprietà dell’app dal 2014, avendo Facebook acquistato la società per 19 miliardi di dollari.