WhatsApp: è possibile conservare i messaggi che scompaiono dopo la visualizzazione. Ecco come fare con l’opzione Keep in Chat.

Se utilizzate WhatsApp, probabilmente conoscete già la funzione Messaggi effimeri. Questi messaggi scompaiono automaticamente dopo che sono stati visualizzati una volta dal destinatario. Cosa succede se intendiamo conservare questi messaggi per rileggerli in seguito? In questo articolo, esploreremo le opzioni disponibili su WhatsApp per salvare i messaggi effimeri e accedervi anche dopo la loro scadenza.

WhatsApp, la funzione Keep in Chat per conservare messaggi effimeri

WhatsApp ha recentemente introdotto una nuova funzione chiamata Keep in Chat. Questa opzione ti consente di salvare i messaggi effimeri all’interno della chat, consentendoci di visualizzarli anche dopo la scadenza.

Per utilizzare questa funzione, tutto ciò che bisogna fare è toccare e tenere premuto il messaggio effimero e selezionare l’opzione Mantieni nella chat dal menu a comparsa. Il messaggio sarà, quindi, salvato nella conversazione come qualsiasi altro messaggio.

Questa funzionalità può essere molto utile se vogliamo conservare un indirizzo o appuntamento inviato attraverso un messaggio effimero. Si può anche utilizzarla per conservare le immagini o i video inviati tramite questa modalità.

Tuttavia, bisogna ricordare che la funzionalità Keep in Chat non impedisce al mittente di eliminare il messaggio originale dalla sua chat. Quindi, assicuriamoci sempre di copiare eventuali informazioni importanti da questi messaggi prima che scompaiano.

WhatsApp, l’opzione View Once

WhatsApp ha introdotto una nuova funzione chiamata View Once, che permette ai suoi utenti di inviare messaggi effimeri. Questa opzione consente agli utenti di inviare messaggio o foto, che scompaiono automaticamente dopo essere stati visualizzati dalla persona a cui sono stati inviati.

Questa funzionalità può essere molto utile nel caso in cui si voglia condividere informazioni sensibili o video personali senza avere la preoccupazione che rimangano memorizzati sul dispositivo dell’utente ricevente.

L’opzione View Once è disponibile anche per i gruppi WhatsApp e gli amministratori del gruppo, che possono decidere se attivare questa opzione per tutti i membri o solo per alcuni selezionati.

È importante notare che l’utilizzo della funzionalità View Once non garantisce la completa privacy dei dati trasmessi. Infatti, esistono applicazioni terze in grado di recuperare i file multimediali scaduti su WhatsApp per poi salvarne una copia locale dei file sul proprio dispositivo.

In definitiva, l’introduzione dell’opzione View Once da parte di WhatsApp offre una maggiore flessibilità nella gestione delle conversazioni effimere all’interno della piattaforma. Tuttavia, come sempre accade nell’utilizzo delle tecnologie digitali, è necessario prestare attenzione alla privacy e alla sicurezza online.