Qual è la città italiana con la temperatura più alta mai registrata: record europeo

Qual è la città italiana con la temperatura più alta mai registrata? Qui si sono toccati numeri record. Ecco in che luogo si trova.

L’Italia è una delle nazioni con il clima più caldo al mondo. Soprattutto d’estate si possono raggiungere temperature altissime. A questo proposito, sapete qual è la città italiana con la temperatura più alta mai registrata? Proprio questa qua.

Caldo record: queste le nazioni e le città più bollenti del mondo

A causa del riscaldamento globale, da ormai più di un decennio le temperature in quasi tutti i Paesi del mondo sono cambiate drasticamente. Le stagioni ormai non esistono più. L’autunno e la primavera sono scomparse mentre l’inverno è diventato più freddo e lungo e l’estate invece intollerabile per via del caldo afoso che è causa spesso di malori e malesseri.

A proposito del caldo, vi siete mai chiesti quali sono le nazioni e le città del mondo più calde? Vi anticipiamo che nella lista c’è anche l’Italia con una città che è arrivata a toccare temperature così alte da stabilire un record europeo.

Prima di svelare però questa curiosità, ne soddisfiamo altre due, indicando quali sono le nazioni più calde dell’Europa e del mondo.

Secondo alcuni dati registrati con costanza negli anni, vince il premio come nazione più calda d’Europa la Grecia con la città di Atene che nel luglio del 1977 ha toccato i 48 gradi.

Il Paese invece più caldo al mondo è la Cina con la città di Turpan in cui si sono registrati ben 67 gradi. Ovviamente esistono anche posti ancora più caldi in cui vivere è praticamente impossibile. Parliamo per esempio dei deserti messicani e di quelli iraniani nei quali la temperatura massima toccata è stata di 80 gradi.

Qual è la città italiana con la temperatura più alta

Dopo aver fatto una panoramica generale sulle nazioni e città del mondo più calde in assoluto, adesso è arrivato il momento di concentrarci sull’Italia. Sapete che la Cina e la Grecia non sono gli unici Paesi in cui si sono raggiunte temperature di fuoco? Forse non ci crederete ma c’è anche un’isola italiana e una città in particolare in cui si è registrato un caldo record.

Curiosi di scoprire di che posto stiamo parlando? Ecco svelato il mistero: si tratta di Floridia, un comune siracusano localizzato nella bella Sicilia. Proprio in questa città nel 2021 si sono raggiunte delle temperature che hanno battuto ogni record europeo: ben 48,8 gradi superando anche la Grecia, più precisamente Atene, che nel 1977 aveva raggiunto quota 48 gradi.

Era l’11 agosto di quasi tre anni fa quando il Sistema Informativo Agrometeorologico alle ore 14 di una bollente estate, ha registrato queste temperature di fuoco che non pochi danni hanno causato alla popolazione. Proprio in quell’anno si registrarono numerosi ricoveri in Pronto Soccorso per via di malori ai danni soprattutto della popolazione più anziana.

La Sicilia, per la sua conformazione geografica registra spesso temperature altissime. Non solo nel 2021 si è verificata questa situazione particolare ma anche nel 1999, quando un blocco di aria afosa e torrida proveniente dal Sahara, travolse l’isola siciliana che anche in quell’occasione sfiorò i 47 gradi.

Gli abitanti di Floridia sono ormai abituati a queste alte temperature e cercano di proteggersi al meglio seguendo anche i consigli della Protezione Civile. Purtroppo un caldo così afoso e torrido non è mai un bene.

Due anni e mezzo fa, i 48,8 gradi si sono fatti sentire tutti: buona parte delle campagne di frazioni e contrade di questo comune siciliano, è andata a fuoco. Frutteti e strumenti in fiamme. Raccolto di mesi perso in pochi minuti.

Ma non è solo questo il problema. La Sicilia è un’isola nota per la produzione di frutta e agrumi. Purtroppo, con temperature così alte, assicurare la produzione di frutti e agrumi è davvero complicato.

La scarsa coltivazione si traduce in produzione limitata e in minori guadagni per commercianti, imprenditori e aziende agricole, il che non è assolutamente un bene per l’economia del paese e della Sicilia in generale.

Ma la situazione è piuttosto seria anche per la salute dei suoi abitanti. Non solo a Floridia ma anche in altre città siciliane come Lentini, le temperature arrivano ogni estate a superare i 35 gradi. Indispensabile diventa per la comunità proteggersi al meglio.

A partire dai primi caldi torridi, i vari comuni siciliani emanano sempre ordinanze che sconsigliano la circolazione di persone ma anche di animali in strada, nelle ore più calde del mattino, del pomeriggio e della sera.

A Siracusa invece, per prevenire gli incendi che in estate sono davvero frequenti, alcune squadre di soccorso comunale sono sempre pronte ad intervenire insieme ai vigili del fuoco per scongiurare drammi e danni.