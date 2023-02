Messaggi effimeri su WhatsApp: i nostri piccoli segreti spariranno nell’app

WhatsApp lavora ai messaggi effimeri: il testo sparirà pochi secondi dopo l’invio, come le immagini che si visualizzano una sola volta.

WhatsApp sta attualmente testando messaggi effimeri, che si cancellano dopo averli letti a pochi secondi dal loro invio. Una funzione già disponibile con il “visualizza una volta” già disponibile per le foto.

WhatsApp testa la funzione messaggi effimeri: ecco cosa sono

Nell’agosto 2021, WhatsApp ha lanciato foto e video effimeri e recentemente ha impedito l’invio di screenshot di questi contenuti in modalità “ Visualizza una volta“. Negli ultimi tempi, l’applicazione di messaggistica istantanea sta testando messaggi effimeri, come riportato dal media specializzato WABetaInfo. Cosa sono, nello specifico?

Il sito ha studiato le modifiche apportate dall’aggiornamento alla versione Android beta di WhatsApp pubblicato sul Play Store (2.22.25.20).

Al fine di attivare questa tipologia di messaggi, che sparisce dopo pochi secondi dall’invio, c sarà un nuovo pulsante speciale accanto alla barra della chat. In sostanza, si tratta di un lucchetto che consente di inviare un messaggio di testo e di visualizzarlo per una sola volta.

Tale messaggio, una volta aperto dal destinatario, viene cancellato e non è più possibile rileggerlo. WABetaInfo afferma che “questa funzione è in fase di sviluppo, il layout del fumetto visualizzato una volta e il pulsante di invio potrebbero cambiare prima del rilascio“.

L’uso di questa nuova funzione

Questa funzione sarà utile per condividere informazioni importanti, soprattutto perché gli scambi su WhatsApp sono crittografati end-to-end.

Non c’è nemmeno bisogno di mettersi a cancellare il messaggio una volta che è stato letto. Inoltre, non è possibile effettuare l’inoltro di questi messaggi effimeri.

Si ipotizza che, come accade per le foto inviate sull’app, anche per il testo sarà impossibile effettuare uno screenshot, visto che sparirà di lì a breve, anche se nulla vieta all’utente di fotografare lo schermo utilizzando un altro smartphone o fotocamera.

Altre novità sono recentemente arrivate su WhatsApp, come nuovi avatar dal design particolare e anche una vera e propria modalità multi-dispositivo è in via di rilascio.

Per gli utenti che sono stati abilitati, principalmente su Android, a testare questa nuova funzionalità, c’è la possibilità concreta di entrare nel vivo della questione e capire come funzionano i messaggi effimeri, che sicuramente permetteranno a tanti utenti di far nascere e morire, per così dire, discussioni, confidenze e segreti, nella chat che usano, entro pochi secondi dall’invio, proprio come già fanno le foto (su Instagram, tale funzione è detta “bomba”).