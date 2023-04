Dove vedere le partite dalle 31esima giornata di Serie A

Le coppe europee hanno emesso i loro verdetti e sono più che felici per le squadre italiane che, Napoli a parte, passano tutte in semifinale e con un nuovo record: cinque club del Bel Paese tra le prime quattro tra tutte le competizioni europee. Ora, però, la testa passa subito al campionato dove Milan e soprattutto Inter sono chiamate a vincere dopo i problemi dell’ultimo periodo. La Juventus, riacquistati momentaneamente i 15 punti di penalizzazione, deve cercare di superare l’ostacolo Napoli, che invece vuole avvicinarsi allo scudetto. Lazio e Roma vogliono proseguire la loro corsa verso la prossima Champions League.

Le ultime ore sono state fondamentali per il calcio italiano che ha dovuto metabolizzare il passaggio alle semifinali di cinque club, ma anche il ricorso parzialmente accolto alla Juventus che, almeno per il momento, ha recuperato i 15 punti in classifica che la penalizzazione relativa l’inchiesta Prisma gli aveva sottratto. Inter e Milan sono chiamate a una vittoria immediata contro Empoli e Lecce per riprendere la corsa verso la Champions League. Il pezzo forte della giornata, però, è un Juventus-Napoli che promette gol e spettacolo, dopo che in Europa le cose sono andate in maniera decisamente diversa per le due squadre.

Inter e Milan sono costrette a vincere per l’Europa, ma anche Roma e Lazio. La Juventus aspetta il Napoli

La 31esima giornata di Serie A è già pronta a partire, nonostante i fasti di Champions League l’abbiano tenuta all’oscuro per qualche giorno, lasciando i riflettori sulle sei squadre impegnate. La stanchezza, quindi, potrebbe essere un fattore decisivo in questa giornata e potrebbe anche far inciampare qualche big in partite, in realtà, alla portata. Ma andiamo con ordine per capire il programma del turno di campionato e cosa aspetta le nostre squadre nei prossimi giorni.

Ad aprire la giornata saranno Verona e Bologna, in una partita che vuol dire tanto per entrambe. I veneti, infatti, vogliono proseguire la loro striscia di risultati utili e credere sempre di più in una salvezza che a un certo punto sembrava già impossibile. Davanti, però, ha una delle squadre più in forma del campionato, ma che è parsa paradossalmente in calo fisico e mentale contro un Milan pieno di riserve. L’occasione, quindi, è ghiotta per i gialloblù che cercheranno di superare l’ostacolo e portare a casa tre punti fondamentale. Inibendo allo stesso tempo la corsa europea dei diretti avversari.

Di sabato, invece, iniziano ad arrivare le big, ma non subito. Alle ore 15.00, infatti, Salernitana e Sassuolo si sfidano per migliorare ancora la classifica, ma senza obiettivi ben precisi. In realtà, le motivazioni più alte le avranno i granata, ancora a caccia di una manciata di punti per raggiungere la salvezza. Attenzione a Boulaye Dia in attacco, quindi, ma anche al solito Antonio Candreva che potrebbe mettere in difficoltà gli emiliani imperversando sulla fascia. Gli uomini di Alessio Dionisi, invece, hanno la pancia piena dopo il loro ottimo percorso nel 2023 e, senza Domenico Berardi ancora infortunato, si affideranno alle corse e ai dribbling di Armand Laurienté. Basterà per passare contro una squadra che vuole trovare la massima serie anche l’anno prossimo?

Alle ore 18.00, poi, tocca alla squadra che è essenzialmente la seconda squadra di questo campionato. La Lazio è in un gran momento, ma vuole proseguire le vittorie consecutive messe in cantiere contro il Torino in casa. Si tratta di un’occasione da non perdere per gli uomini di Maurizio Sarri che dovranno fare a meno di Ciro Immobile, ma ritroveranno Felipe Anderson nel ruolo di falso nove e con Pedro e Mattia Zaccagni ai suoi lati. Di certo, dopo i 15 punti recuperati dalla Juventus, non è questo il momento di fermarsi.

Di sabato sera, invece, c’è lo scontro diretto per la salvezza per eccellenza. La Sampdoria sfida lo Spezia in una partita che nessuna delle due può permettersi di perdere e si tratta anche di un derby ligure. I blucerchiati sono costretti a vincere sempre da qui alla fine per non arrendersi alla Serie B, mentre i bianconeri hanno visto assottigliarsi in maniera evidente il loro vantaggio sul terz’ultimo posto e ora sono obbligati a cogliere. Se non è un’ultima spiaggia per entrambe, ci manca davvero poco.

Di domenica, non prendete impegni, perché un concentrato di big è pronto ad animare la giornata. Si parte da Empoli-Inter, una partita da dentro o fuori per i nerazzurri che Steven Zhang ha già giustamente etichettato come una delle tanti finali che la Beneamata dovrà disputare da qui alla fine della stagione. All’andata, in quel di San Siro, ebbero la meglio i Toscani in quello che era stato uno degli ultimi atti di Milan Skriniar in nerazzurro, espulso in quel caso. Ora la semifinalista di Champions League è clamorosamente fuori dal novero per entrarci l’anno prossimo. I tre punti in trasferta sono l’unico modo per ripartire, nonostante crisi e stanchezza possano giocare un ruolo fondamentale.

Alle 15.00, invece, si giocano due partite che promettono gol e spettacolo. La prima è quella tra Monza e Fiorentina. I brianzoli hanno dimostrato di voler dare il massimo nella corsa al decimo posto in classifica, ma di fronte hanno una viola che ha tutta l’intenzione di farsi valere e di raggiungere i tre punti, anche per prepararsi ancora meglio alle coppe. I lombardi hanno dalla loro una condizione fisica migliore: hanno giocato molte meno partite e in questo periodo hanno dimostrato di non dover cedere il passo di fronte a nessuno. L’entusiasmo viola, però, potrebbe giocare un ruolo fondamentale dopo la conquista della semifinale di Conference League.

Alla stessa ora, l’Udinese ospita la Cremonese per una partita che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa alla salvezza. I bianconeri non hanno grosse pretese in questo finale di stagione, ma Beto e compagni vogliono colpire anche per rimpolpare le classifiche individuali. La Cremonese, invece, è costretta a vincere per avvicinare lo Spezia e credere sul serio, dopo due vittorie consecutive, a una Serie A che sembrava totalmente sfuggita di meno. Uno stop domenica potrebbe essere letale per i ragazzi di Stefano Ballardini.

La serata si chiude alla grande, perché alle 18.00 il Milan gioca a San Siro contro il Lecce e senza voler calare un altro jolly nella corsa alla Champions League. I rossoneri sono obbligati alla vittoria per riavvicinare la Roma, ma devono fare i conti con diversi giocatori acciaccati dopo le fatiche di Champions League, a partire da Olivier Giroud. I pugliesi, invece, vogliono confermare di essere usciti da un periodo di forma pessimo e conquistare gli ultimi punti necessari per la salvezza. Non sarà facile contro la squadra di Stefano Pioli che vorrà dare tutto per poi recuperare finalmente con una settimana intera a disposizione.

Alle 20.45, invece, si gioca sicuramente la partita più attesa e importante della giornata, quella tra Juventus e Napoli. I bianconeri si sono qualificati alla semifinale di Europa League dopo aver eliminato lo Sporting, ma non sarà facile tenere a bada un Napoli affamato di scudetto e riscatto dopo l’eliminazione dalla Champions League. Per questo, entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi alla squadra migliore, nonostante tra tre giorni si giocherà la semifinale di Coppa Italia. I bianconeri hanno recuperato inoltre i 15 punti in classifica e ora vogliono correre in campionato, in attesa delle nuove decisioni giudiziarie. Non si può proprio più sbagliare per rimanere a galla.

Il programma della giornata si chiude lunedì sera con un’altra partita da segnare in rosso sul calendario. La Roma va a Bergamo e sfida l’Atalanta per continuare ad alimentare la sua rincorsa verso un posto valido per la prossima Champions League, con i giallorossi che ora sono quarti e con le milanesi pronte ad approfittare di un passo falso alle loro spalle. José Mourinho dovrà ancora gestire Paulo Dybala, non al meglio dal punto di vista fisico, ma avrà un Tammy Abraham fresco e motivato. L’Atalanta, invece, ha una ghiotta occasione per accorciare sulla zona Champions League e non sarebbe affatto una cattiva notizia per gli uomini di Gian Piero Gasperini.

Dove vedere tutte le partite della 31esima giornata di Serie A: l’Inter è su Sky, le altre big no

Come sapete, ormai dall’inizio dell’anno, tutte le partite di Serie A sono visibili su DAZN in tv o in streaming, tramite l’app, o per chi ha lo Sky Q. L’emittente di Murdoch, però, ha a disposizione tre partite a settimana. Questa volta tocca a Verona-Bologna, Sampdoria-Spezia e Empoli-Inter. L’unica big che sarà disponibile sarà, dunque, la Beneamata che, dopo aver eliminato il Benfica, è costretta a tornare a vincere anche in Serie A. Per Verona-Bologna i canali da tenere sotto controllo sono Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, per Sampdoria-Spezia Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e infine per Empoli-Inter Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. Per chi preferisse seguire gli eventi in streaming c’è sempre la possibilità di sintonizzarsi su Now Tv o utilizzare Sky Go.