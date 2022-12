“Vivrà per sempre dentro di noi”, Forum in lutto: l’ultimo saluto della Palombelli

By

Un protagonista del programma televisivo Forum è morto lasciando senza parole il pubblico: la conduttrice manda il suo ultimo ed emozionante saluto.



Uno dei programmi televisivi più longevi della televisione italiana, che ancora oggi tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori è Forum che va in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì.

La trasmissione, vede discutere una causa legale in un vero e proprio tribunale televisivo, dove con la presenza di un vero giudice di pace, le controparti ribattono con tanto di testimone.

Forum: addio a un noto protagonista

Nata nel 1985 con la conduzione di Catherine Spaak, il programma suscitò subito l’interesse del pubblico da casa che pensava che le cause avessero una vera e propria valenza a livello legale.

Solo successivamente, con il passare degli anni, si è rivelato che le vicissitudini nate all’interno del programma altro non sono che vere cause che sono state prese dagli albi di tribunali o situazioni ricevute dalla redazione dagli spettatori.

Così, ogni anno, vengono effettuati dei casting per trovare degli attori che vanno ad interpretare le controparti e i testimoni che vanno ad animare il programma televisivo in questione.

Per molti anni, la padrona di casa è stata Rita Dalla Chiesa che ha portato avanti il programma dal 1988 al 1997 per poi ritornarvici per altri 10 anni dal 2003 al 2013, fino all’arrivo di Barbara Palombelli.

Le parole di cordoglio

Quest’ultima è attualmente la conduttrice di Forum e nel corso di questi 10 anni di conduzione, la donna ha ricevuto alcune critiche per via del fatto di aver esternato dei suoi pensieri non sempre condivisi dai telespettatori.

A sua difesa, la Palombelli ha ammesso che non riesce a non dire la sua anche se a volte questo potrebbe significare andare contro la massa ma preferisce essere schietta e vera piuttosto che accomodante verso i telespettatori.

Negli ultimi anni, però, le cose sembrano essersi acquietate e il pubblico si è affezionato alla donna come anche ai nuovi giudici che, come quelli storici che hanno fatto la storia del programma, sono entrati nei loro cuori.

L’ideatore dello show però, è scomparso improvvisamente all’età di 85 anni. Stiamo parlando di Italo Felici , che ha avuto l’idea di creare show Mediaset diventando uno dei più amati del pubblico da oltre 30 anni.

L’idea della trasmissione è nata dopo che l’uomo ha notato due bagnanti litigare durante una giornata al mare pensando di portare in televisione le discussioni che nascono quotidianamente tra vicini, conoscenti, parenti e amici.

Il suo decesso ha sconvolto tutti quanti a tal punto che anche la redazione del programma ha voluto scrivere sulla pagina ufficiale del programma, un pensiero, condiviso dalla conduttrice Barbara Palombelli, per il giudice.

“Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire. È stato il papà di Forum, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere. Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni. Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi”.

Con queste parole, tutti quanti si sono stretti alla famiglia di Felici per farle le sue condoglianze.