Visite guidate al Titanic per turisti facoltosi: ecco come parteciparvi

È possibile visitare il relitto del Titanic, grazie a specifiche visite guidate dedicate, però, a turisti decisamente facoltosi.

Il Titanic rimane una delle navi più iconiche e famose della storia. Ecco perché non sorprende che il turismo legato alla nave abbia un forte richiamo per molti appassionati di storia e viaggi avventurosi. Ocean Gate Expedition offre visite guidate al relitto del Titanic per coloro che cercano un’esperienza indimenticabile da vivere a bordo del loro sottomarino. Scopriamo insieme come funzionano queste incredibili spedizioni!

Il turismo legato al Titanic

Il Titanic è stata la nave più grande e lussuosa del suo tempo, fino alla notte fatidica del 14 aprile 1912 quando si scontrò con un iceberg nel corso del suo viaggio inaugurale dall’Inghilterra agli Stati Uniti. Da allora, l’affascinante storia della nave ha attirato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo.

Oggi, molti appassionati di storia e tanti turisti desiderano visitare i luoghi associati al relitto. Le visite guidate al Titanic, negli ultimi tempi, sonoo diventate sempre più popolari tra i viaggiatori.

Le spedizioni organizzate da Ocean Gate Expedition offrono una delle esperienze più esclusive per coloro che vogliono vivere un’esperienza immersiva legata alla nave affondata.

Queste visite guidate consentono a pochi fortunati passeggeri di salire su un sottomarino, in grado di raggiungere profondità estreme, per scoprire il relitto del Titanic.

Come anticipavamo, queste spedizioni non sono accessibili a tutti: il costo elevato rende questo tipo di tour riservato solo ad una ristretta cerchia di appassionati benestanti. Tuttavia, se sei uno dei fortunati selezionati che possono permetterselo, questa visita guidata può essere davvero indimenticabile.

Ocean Gate Expedition, le visite per turisti facoltosi al relitto del Titanic

Ocean Gate Expedition è una compagnia di spedizioni subacquee che offre visite guidate al relitto del Titanic. Questa esperienza unica ed emozionante è riservata a turisti ricchi, poiché il costo delle spedizioni non è certamente alla portata di tutti.

La compagnia ha sede negli Stati Uniti e utilizza un sottomarino in grado di raggiungere la profondità del relitto, situato a quasi quattro chilometri sotto il livello del mare. I visitatori avranno l’opportunità di vedere – con i propri occhi – i resti dell’iconico transatlantico che affondò nel 1912 dopo essersi scontrato con un iceberg.

Le visite guidate sono condotte da guide professioniste altamente qualificate e preparate per assistere i visitatori durante l’intero percorso. Ocean Gate Expedition garantisce la massima sicurezza durante le immersioni, grazie all’utilizzo della tecnologia più avanzata disponibile sul mercato.

Per partecipare alle visite guidate al Titanic organizzate da Ocean Gate Expedition è necessario prenotare in anticipo e avere una buona dose di coraggio: immergersi così in profondità non è certo cosa da tutti i giorni. Tuttavia, coloro che hanno vissuto questa esperienza dicono che ne vale assolutamente la pena.

Come funzionano le visite turistiche al Titanic organizzate da Ocean Gate Expedition

Ocean Gate Expedition offre ai turisti facoltosi la possibilità di visitare il relitto del Titanic a bordo di un sottomarino adibito per massimo sei persone.

Il sottomarino, inoltre, è dotato di connessione Wi-Fi e bagno, garantendo così il massimo comfort ai passeggeri durante l’esperienza subacquea. Tuttavia, i costi per partecipare alla spedizione possono essere molto elevati: il prezzo medio oscilla tra i 125mila e i 250mila dollari a persona.

La durata della visita è di circa 8 giorni, durante i quali si può ammirare l’imponente nave adagiata sul fondale dell’Oceano Atlantico.

Durante la spedizione, gli ospiti saranno accompagnati da esperti dell’oceano e subacquei che li guideranno alla scoperta dei segreti del Titanic. Sarà possibile vedere da vicino le parti più suggestive della nave, come la sala macchine o il ponte degli ufficiali.

Il tour include anche una visita al sito dove affondò il transatlantico britannico ed una cerimonia commemorativa per onorare i morti nella tragedia.

Per partecipare alle visite guidate alla nave Titanic organizzate da Ocean Gate Expedition, è necessario essere in buona salute e non soffrire di claustrofobia. I partecipanti dovranno sottoporsi ad un training completo sulla sicurezza prima dell’immersione, perché l’esplorazione avviene a grandi profondità.