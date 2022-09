Vi ricordate di Daniela di 3 metri Sopra il cielo? Oggi non la riconosce più nessuno

By

E’ stata una delle indimenticabili protagoniste del film culto dei primi anni 2000: 3 metro sopra al cielo. Stiamo parlando di Daniela. Vediamo com’è diventata oggi.

Si chiama Giulia Elettra Goretti e da quando interpretava Daniela in 3 metri sopra al cielo ha fatto tanta strada.

Chi è Daniela di 3 metri sopra al cielo

Una delle protagoniste del film 3 metri sopra al cielo, pellicola del 2004, diventata un cult tra i teenager (e non solo) di quegli anni, è stata Daniela. Con lei, sullo schermo, Step, interpretato da Riccardo Scamarcio e Katy Louise Sanders nei panni di Babi.

Il film si focalizza sulla storia d’amore tra Step e Babi, due ragazzi della stessa età ma che appartengono a due mondi e stili di vita molto diversi tra loro. 3 metri sopra il cielo è, in realtà un romanzo di Federico Moccia e, benché siano passati quasi venti anni dalla sua uscita, gli attori protagonisti continuano a ricoprire un ruolo importante nel cuore degli italiani.

In particolare, Daniela ovvero Giulia Elettra Gorietti che, nel film, interpretava la sorella di Babi ed era poco più che adolescente: aveva 16 anni. Il suo sguardo vispo ed il suo caratterino conquistarono il pubblico. Ma che fine ha fatto oggi?

Giulia Elettra Gorietti oggi

L’attrice Giulia Elettra Gorietti ebbe il suo debutto nel film Caterina va in città quando aveva 14 anni. Oggi, dopo che sono passati quasi vent’anni, l’attrice è diventata ancora più bella. Ciò si può facilmente evincere dal suo profilo Instagram dove condivide periodicamente stories e foto. Oggi, a 30 anni, mostra un fascino irresistibile ed è mamma della piccola Violante, avuta con il marito Pietro Iemmello.

Anche la sua carriera di attrice è continuata. Film per la televisione, serie televisive e pellicole cinematografiche hanno allungato il suo C.v.. In questi giorni è al cinema con una sua partecipazione nel film Un mondo sotto social.

In un’intervista rilasciata lo scorso anno a Vanity Fair, la Goretti ha raccontato di essersi convertita da poco al buddismo, una religione che le ha permesso di riconnettersi con il suo spirito e ad approcciarsi al mondo in modo più ottimista. Una conversione che è arrivata dopo un trasferimento per seguire il marito a Las Palmas.

Eppure, da piccola, ha raccontato che si sarebbe vista a lavoro come Avvocato Matrimonialista. Sin dalle prime scene girate con Virzì, per Caterina Va In Città, però, la Goretti ha compreso quale fosse la sua strada: quella della recitazione.