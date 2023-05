Vi ricordate di Biondo? Dopo Amici è diventato un’altra persona: lo scatto recente

Biondo di Amici oggi è un’altra persona e lo scatto recente lo dimostra a tutti i fan del rapper: ecco com’è diventato.

Ogni anno le edizioni di Amici di Maria De Filippi fanno emergere personaggi e talenti. Sono passate tantissime persone – tra ballerini e cantanti – oggi affermati nel mondo dello spettacolo davanti e dietro le quinte. Uno di questi è sicuramente il rapper Biondo, il più amato dai fan di tutta Italia. Oggi ha stravolto il suo look ed è cresciuto: a detta di tutti è bellissimo.

Chi è Biondo, il rapper di Amici

Era Amici 17 quando all’interno del cast c’era il bellissimo rapper Biondo. I fan lo conoscono anche per nome, ovvero Simone Baldasseroni che si è presentato al Talenti di Maria De Filippi come rapper gentile arrivando direttamente alla fase finale. Ha fatto innamorare tantissime ragazzine, anche se il suo cuore batteva solamente per la cantante Emma Muscat. Una storia d’amore all’interno del talent che è rimasta nel cuore.

Il rapper romano, classe 1998, resta un cantante popolare e amato dopo la sua fama raggiunta all’interno del Talent di Maria De Filippi. Oggi Simone è anche un attore cimentandosi in serie TV di successo e non solo. La sua metamorfosi è notevole, infatti oggi è completamente diverso da come era durante il suo percorso nella scuola.

Come è cambiato?

Il cantante e attore Samuele ha attraversato una fase di crescita e cambiamento interessante. Nel suo profilo Instagram e in tutte le sue apparizioni, si è potuto notare un cambio di look che non ha lasciato indifferenti. Durante il suo percorso nella scuola più amata in Italia aveva i capelli cortissimi biondo platino. Biondo oggi dopo Amici è un’altra persona e ha lasciato il suo look ossigenato per qualcosa di più naturale.

Abbigliamento ricercato, capelli castano scuro in alcune foto e in altre molto più chiari ma comunque naturali. La partecipazione al Talent anche per lui è stata importante, infatti oggi il rapper continua il suo percorso musicale lasciandosi conquistare anche dalla recitazione.

Come si nota, il rapper ha detto addio al platino e ha deciso di sfoggiare i capelli lunghi castano scuri. Uno scatto postato sul suo profilo Instagram di Febbraio, mentre gli scatti recenti fanno notare un capello più chiaro ma pur sempre delicato. Inutile girarci intorno, per i suoi fan il cantante è sempre molto affascinante e crescendo diventa sempre più bello. Tutti continuano a seguire i suoi lavori e spesso qualcuno stenta a riconoscerlo.

Il rapper durante il suo percorso all’interno del Talent era apprezzato e non è stato di certo dimenticato. La sua storia con Emma Muscat – purtroppo – è arrivata al capolinea, ma nelle recenti interviste si nota una stima reciproca ricordando con affetto i momenti passati insieme.